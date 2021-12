A gyerekek között terjed leginkább a koronavírus

Immár harmadik hete tart az oltási akcióhét Magyarországon, ami elsősorban azok körében népszerű, akik két adag vakcinát már kaptak, és a harmadikat is fel akarták venni.

Az akció kezdetén 6 024 568 ember volt beoltva, ez mostanra 6,162 millióra emelkedett, a második oltásnál ez a szám 5 794 499-ről 5,87 millióra nőtt, míg a harmadik dózisnál 1,834 millióról 2,8 millióra ugrott a beoltottak száma az elmúlt több mint két hétben – számolt be a közszolgálati televízió híradója. Egyúttal jelezték, hogy

ebben a tempóban az ünnepek előtt meglehet a hárommillió harmadik körös beoltott.

Az oltási akció harmadik hetében az ország több mint száz pontján lehet felvenni a vakcinát. A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban eddig összesen 8222-en, Esztergomban pedig szintén több mint nyolcezren kapták meg az oltóanyagot november 22. óta, összesen pedig 1,139 millió vakcinát adtak be országszerte.

A szülők 22 ezer fiatal oltását kérték, 15 ezren az első, 1500-an pedig a második adagot is megkapták már. Szerdán pedig elindult a regisztráció az 5 és 11 év közötti gyerekek oltására is. A gyerekek beoltására azért is van szükség az orvosok szerint, mert egyre inkább a 14 év alattiak körében terjed a járvány.

(Borítókép: Marcelo Hernandez / Getty Images)