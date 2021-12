Jön a havazás

Napos idő várható, de délután nyugatról egy szakadozott keskeny felhősáv érkezik a Dunántúl fölé, ami fel is oszlik. Később, este nyugat felől immár határozottan megnövekszik, megvastagodik a felhőzet, éjfélig a nyugati megyékben már lehet vegyes csapadék: délnyugaton inkább eső, északabbra haladva havas eső, havazás, de néhol ónos eső is kialakulhat. A délkeletire forduló szél nagy területen lesz élénk, a Fertő térségében és a Bakonyban olykor erős is. A hőmérséklet kora délután 2 és 7, késő este mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Szerda délutáni térkép

Estére nyugat felől lassanként tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, a hajnali órákban már csak a keleti megyékben lehet derült vagy gyengén felhős az ég. A Dunántúlon többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék: nyugaton, északnyugaton a havas eső, hó mellett ónos eső is eshet, másutt inkább eső valószínű. A délkeleti, keleti szél főleg a Dunántúlon lehet helyenként élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 7 és plusz 1 fok között lesz, de a hófödte fagyzugos helyeken mínusz 10–8 fokot is mérhetnek.

Késő estig kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Ezt követően eléri a nyugati tájakat az érkező mediterrán ciklon csapadékzónája, amelyből az éjféli órákig bezárólag a nyugati, északnyugati határvidéken 2 centiméter (a Soproni- és a Kőszegi-hegységben akár ennél több) friss hó hullhat. Elsősorban Vas megye déli részén, illetve Zalában ónos esőre is számítani lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Szerda esti térkép

Az újabb havazás csütörtökre fog megérkezni. A havazás szerda késő este nyugaton fog kezdődni, de csütörtök hajnalban és délelőtt a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé ónos eső is eshet. Csütörtökön napközben elsősorban az ország nyugati és északi felén havazhat, máshol eső, havas eső várható – írja az időkép.