Jön a télnek az a része, amit mindenki utál

Szerda délután nyugatról fátyolfelhőzet sodródik a Dunántúl fölé, a délkeletire forduló szél nagy területen lesz élénk, a Fertő térségében és a Bakonyban olykor erős is – derült ki az Országos Meteorológaiai Szolgálat előrejelzéséből.

Este nyugat felől lassanként beborul az ég, a hajnali órákban már csak a keleti megyékben lehet kevésbé felhős az ég. A Dunántúlon többfelé várható havaseső, nyugaton és északnyugaton pedig havazásra kell számítani.

A Dél-Dunántúlon átmeneti ónos eső, majd eső várható. Az ország többi részén havas eső, fagyott eső, ónos eső és eső, kiemelten Veszprém megyében akár tartós ónos eső is lehet.

A szél főleg a Dunántúlon lehet helyenként élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul, de reggelre már néhány fokot enyhülhet az idő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint szerdán késő este nyugat felől csapadékzóna érkezik. Az Alpokalján már kezdetben is havazás várható, míg a Dunántúl más részein havas esőre, ónos esőre lehet számítani. Csütörtökön a hajnali órákra az ónos eső már a Dunántúl középső és keleti felére is kiterjed, de többnyire csak átmeneti jelleggel. Veszprém megyében 1 millimétert meghaladó, akár 5 millimétert megközelítő ónos eső is lehetséges csütörtökön késő délelőttig.

Később a csapadék halmazállapota északnyugat felől nagyobb területen havazásba vált át. Összességében az Északnyugat-Dunántúlon 10 centimétert meghaladó hómennyiség is összegyűlhet. Az előrejelzés szerint éjszaka zúzmarás ködfoltok képződhetnek. Csütörtökön napközben a megélénkülő északnyugati szél az Észak-Dunántúlon hordhatja a havat.

Az Országos Meteorológai Szolgálat szerdán egyes fokú, citromsárga figyelmeztető jelzést adott ki ónos eső kialakulása miatt Vas és Zala megyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökre többfelé van kiadva figyelmeztető jelzés ónos eső és havazás miatt. Egyes fokú jelzés van kiadva Magyarország öt megyéjére:

Komárom-Esztergom megye,

Győr-Moson-Sopron megye,

Veszprém megye,

Vas megye és

Zala megye.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Ónos eső miatt kettes fokú, narancssárga jelzés van érvényben csütörtökön Veszprém megyében. További hét megyében egyes fokú jelzést adtak ki.