Kezdődhet Karácsony Gergelyék népszavazási aláírásgyűjtése

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?”

Ez az a két népszavazásra javasolt kérdés, amelyet a mai napon átengedett a Kúria a Karácsony Gergely főpolgármester által a Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott „jövővédő népszavazás” öt kérdése közül.

November elején döntött a parlament arról, hogy népszavazást akár az országgyűlési választás napján is lehet tartani. Ebben az esetben tavasszal a parlamenti képviselők megválasztása mellett a kormány által a gyermekvédelem kérdéskörében kezdeményezett öt kérdésre, illetve a fenti két népszavazásra feltett kérdésre is válaszolhatnak az arra jogosultak.

A főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy már a következő napokban elkezdődhet a referendum kiírásához szükséges kétszázezer aláírás összegyűjtése. Az országos politikai ügyekben ma ismét megszólaló városvezető úgy fogalmazott:

A népszavazás intézménye nem arra való, hogy Orbán Viktor kamukérdésekkel uszítsa egymásnak az embereket, a nép szava nem az ő szava.

Az aláírásgyűjtést egyfajta ellenzéki demonstrációnak is tartja, mert hasonló utcai jelenlétet biztosíthat, mint ősszel, az előválasztás idején. Szerinte jó alkalom arra, hogy a baloldal ismét megmutassa erejét. Az aláírásgyűjtés munkájába be kívánja vonni az embereket is, annak érdekében, hogy még idén benyújthassák az íveket az NVB-hez.

Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje azt kérte az előválasztáson kiválasztott 106 képviselőjelölttől, hogy aktivistáikkal biztosítsák mindenütt az aláírás lehetőségét.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Facebook)