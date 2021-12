Idén is lehet nyelvvizsga-amnesztia

Ismét nyelvvizsga nélkül juthat diplomához több tízezer felsőoktatási hallgató. A kormány ugyanis jövő nyárig meghosszabbítaná a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, és az átmeneti intézkedések között a nyelvvizsga-amnesztia is helyet kapott. A részletekről még sok a megválaszolatlan kérdés, a szakemberek azonban továbbra is ellenzik a kedvezményt – írja az InfoStart.

György István, a Miniszterelnökség államtitkára november 30-án a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. június 1-jéig történő meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat parlamenti expozéjában jelentette be, hogy az indítvány elfogadása esetén a diplomaszerzés előtt állók továbbra is mentesülnek a nyelvvizsgakötelezettség alól. A politikus szerint lehetővé kell tenni, hogy ebben az évben is diplomásként kapcsolódhassanak be a munka világába, akik önhibájukon kívül nem tudták megszerezni a középfokú nyelvvizsgát.

Az államtitkár részleteket nem közölt, azt tehát egyelőre nem tudni, hogy az amnesztia pontosan melyik hallgatói körre vonatkozna, hogy mit jelent az, hogy valaki „önhibáján kívül nem szerzett nyelvvizsgát”, és mi történik akkor, ha a veszélyhelyzet még június előtt megszűnik.

Míg a korábbi években 8-10 ezer között volt az egyetemet elvégzők, de a diplomájukat a nyelvtudás hiánya miatt nem átvevők száma, idén megduplázódott ez a szám.