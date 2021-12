Megszületett Boris Johnson hetedik gyermeke

Csütörtökön megszületett Boris Johnson és felesége, Carrie Johnson második közös gyermeke – számolt be a BBC. Az újszülött nevét egyelőre nem árulták el, azt viszont igen, hogy egy kislányról van szó.

Az édesanya és a kislány egyaránt jól vannak. A pár szeretné megköszönni az Egészségügyi Szolgálat kiváló szülészcsapatának a segítséget, támogatást

– közölte a miniszterelnök szóvivője.

A miniszterelnök párja idén nyáron jelentette be, hogy várandós, miután korábban egy magzatával elvetélt. Boris Johnsonnak és Carrie Johnsonnak ezt megelőzően már 2020 áprilisában született egy fiúgyermekük, aki a Wilfred nevet kapta.

Korábban találgatások övezték, hogy pontosan hány gyermeke is van a kormányfőnek. Boris Johnsonnak a második feleségétől, Marina Wheelertől négy gyermeke született, valamint 2009-ben egy házasságon kívüli kapcsolatból született egy lánya. Ezen kívül voltak olyan pletykák is, hogy egy másik házasságon kívüli kapcsolatból is született gyermeke a miniszterelnöknek, de ezt idén szeptemberben cáfolta.

Mi lehet az újszülött neve?

Egyelőre még a britek is csak találgatják, hogy vajon mi lehet a kislány neve. Az Express szerint a bukmékerek az alábbi nevek valamelyikét tartják a legvalószínűbbnek:

Anne Josephine Sephira Sarah Geromina

(Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök és felesége Carrie Johnson 2021. október 6-án Manchesterben. Fotó: Toby Melville / File Photo / Reuters)