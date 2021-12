Szabó Tímea és a CIA is szóba kerül a legújabb hangfelvételen

Csütörtökön reggel újabb összevágott hanganyagot juttatott el a sajtónak az Anonymus-maszkos alak, amiben – akárcsak a hétfőn közzétett felvételen – már nem a fővárosi jutalékos rendszerről és gyanús ingatlaneladásokról, hanem a baloldalt támogató külföldi üzleti körök kapcsolatáról beszél Gansperger Gyula.

A hanganyagfelvétel így kezdődik:

Most vannak ugye ezek a külföldön kiképzett figurák, mint a Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint, Kabulban. […] K***a kemény a csaj, de ezért. […] Ő kint dolgozott New Yorkban is, meg Kabulban is. Pillanat, de ugye a Sorosnak ezek az emberei bizonyos dolgokat tudnak mozgatni. De a teteje a Gordon. […] Ugye azok a pénzügyi körök, az EBRD, az összes ilyen nagy nyugati bank, akik az Orbán-rendszert szeretnék megbuktatni. Ugye Simor az EBRD-nek alelnöke volt, tudod. […] Az MNB-nek az elnöke. […] Puszihaverja a Gordonnak, és ugye a főnöke volt a CA-nál.

Az üzletember úgy gondolja, hogy az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank), amelynek Simor András volt az alelnöke, és más nagy bankok a jelenlegi kormány megbuktatásában érdekeltek. Gansperger külön hangsúlyozza, hogy Simor, aki 2007-ben Gyurcsány Ferenc jelöltjeként lett az MNB elnöke, jó kapcsolatot ápol Bajnai Gordonnal, aki a „teteje” annak a rendszernek, amelyen keresztül a külföldi pénzügyi körök beavatkoznának a magyar belpolitikába.

A hanganyag következő részében azt hallani, hogy Gansperger Gyula elmagyarázza, miért áll érdekében egyes külföldi csoportoknak, hogy az ellenzéket támogassák.

„Tudod, mekkora kárt szenvednek azok a cégek, akik itt halálra kaszálták magukat!? És ki kellett takarodniuk innen. El kellett adniuk az ÉMÁSZ-t, a DÉMÁSZ-t, mindent is” – teszi föl a költői kérdést a volt Wallis-vezér.

„És most visszajönnének?” – halljuk az üzletember beszélgetőpartnerének kérdését, mire Gansperger így válaszol:

Hát hogy a pi***ba ne? Hát figyelj, 8 százalékos fix profitért. Figyelj, figyelj, úgy adta el a Suchman az összes energetikai céget Magyarországon, a hálózatokat. Az egyik ország sem adja el a hálózatát, érted. Az önkormányzati meg állami tulajdonú. Az erőmű meg a… az egy más dolog, meg az értékesítés. Eladott mindent, és benne van a szerződésben, én magam láttam. Felügyelőbizottsági tag voltam, hogy 8 százalék […] nyereséget garantáltak. A szerződés szerint. […] Egy Suchman Tamás vitte, akinek aztán halványlila […] volt arról, hogy kell értékelni egy céget. […] Hát a Horn Gyulának volt a balkeze. […] Meg a jobb is, igen. Eladta, és nekünk nagyon sok pénzünkbe került, egyrészt amíg fizetgettük ezeket, meg visszavásároltuk.

Gansperger elmondása szerint a baloldal kormányzása idején – a szocialista Suchman Tamás privatizációért felelős tárca nélküli miniszter jóváhagyásával – úgy adták külföldi kézbe a stratégiai fontosságú energiaszolgáltató cégeket, hogy garantálták a 8 százalékos profitot a számukra. Az üzletember szerint – aki a saját szemével látta a szerződéseket – mindez hatalmas veszteséget jelentett Magyarország számára, miközben a külföldi üzleti körök érthető módon ezért szeretnék, ha visszaállna a korábbi, számukra előnyös állapot.

Gansperger azt is kifejti, hogy a nagy külföldi infrastruktúra-fejlesztő cégek is kárt szenvedtek a baloldal kormányzásának vége óta, hiszen annak idején évente 10 milliárdokat vittek ki az országból, manapság viszont már csak lényegesen szerényebb haszonra számíthatnak hazánkban. A volt Wallis-vezér szerint így érthető, ha akár milliárdokkal is támogatnák az ellenzék kampányát, hiszen cserébe, ha ismét a baloldal kerülne hatalomra Magyarországon, rögtön az első évben lényegesen nagyobb hasznot szerezhetnének.

Az Orbán-kormány leváltása is szóba kerül a legújabb hangfelvételen

(Borítókép: Gansperger Gyula 1999. július 29-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)