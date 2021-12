A gyermekek kettős fenyegetettségnek vannak kitéve

A koronavírus-fertőzés sokkal több gondot okoz a gyermekek közt, mint amennyit az oltás okozhat – mondta Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy az 5–11 év közti gyermekek – akiknek a beoltása december 15-én kezdődik meg – csak a szokásosnál kisebb, 10 mikrogrammnyi adagot kapnak. Ráadásul vékonyabb tűvel is adják be nekik, mint a 12 éven felülieknek, ezért kevésbé lesz fájdalmas az oltás – tette hozzá. Velkey György arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokban, Izraelben, Ausztriában és Szlovákiában már megkezdték a korosztály oltását.

A szakirodalom és a média is arról számolt be, hogy súlyosabb mellékhatást nem észleltek idáig

– fejtette ki, hozzátéve: a 12 év feletti gyermekeknél ritka esetben előfordultak markánsabb szövődmények az oltás után, de a 12 év alattiaknál ezekkel még nem találkoztak.

Arról, hogy miért van szükség a korosztály oltására, Velkey György azt mondta, a súlyos koronavírus-fertőzések most leginkább úgy érik el az intenzív osztályokat és a gyerekkórházakat – kicsit eltérően a második és a harmadik hullámban tapasztaltaktól –, hogy valamilyen más betegséggel, hurutos betegséggel, vírusfertőzéssel, tüdőgyulladással egybeesik a koronavírus-fertőzés.

Most is van egy járvány, amely néhány évente szokott lenni, a kis csecsemőket érő úgynevezett RSV-vírusfertőzés. Azt tapasztaljuk, hogy azok a gyerekek, akiknél ez együtt jelentkezik koronavírus-betegséggel, nagyon súlyos állapotba kerülnek

– fejtette ki a szakember, hozzátéve: bár általában a különböző vírusok elkerülik egymást, a koronavírusnál ez másképp van, ugyanis az „más vírusokkal egyszerre, markánsan és sokkal súlyosabb tüneteket okozva jelenik meg”.

Velkey György továbbá arról is beszélt, hogy a várandós édesanyák számára is fontos az oltás, mivel egyre több magzat hal meg a várandósság idején.

Tavasszal a második, harmadik hullámban, tavaly ősszel, tavasszal anyákat, édesanyákat vesztettünk el a várandóság alatt, nem is keveset. Most a késő magzati halálokat látjuk, ami szintén rossz. A koronavírus sok gondot okoz a gyerekpopulációban, sokkal többet, összemérhetetlenül, nagyságrendekkel többet, mint amennyit az oltás okozhat

– összegezte a tapasztalatokat Velkey György. A fent említett RSV-fertőzésről, annak magyarországi terjedéséről ebben a cikkünkben írtunk korábban.

(via InfoStart)

(Borítókép: Robert Ghement / MTI / EPA)