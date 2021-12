Nyugaton szakad a hó

Mint az Országos Meteorológiai Szolgálat előre jelezte, már szerda este megérkezett a hó Magyarország nyugati tájaira. Vas megye számos részéről, településéről erős havazást jelentettek.

A korábban ónos eső miatt kiadott riasztásokat kora délután mérsékelte, a havazás miatt viszont két megyében másodfokúra emelte figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint az ónos eső miatt már csak elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben

Budapesten,

Pest,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Veszprém és

Zala megyében.

A havazás miatt

Győr-Moson-Sopron és

Vas megyére

viszont másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mert ezekben a megyékben a nap folyamán 20 centiméternél több hó is hullhat. Emellett szintén a havazás miatt

Fejér,

Komárom-Esztergom,

Veszprém és

Zala megyében

elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A Dunántúlon a kezdetben még több helyen vegyes formájú csapadék estig egyre nagyobb területen havazásba vált. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve a Dunántúli-középhegység térségében általában 5-15 centiméter körüli, főként a nyugati határszélen akár 20 centiméternél vastagabb hóréteg alakulhat ki.

A Dunántúl északkeleti részén, a főváros térségében, az Északi-középhegységben általában maximum 5 centiméternyi hómennyiség gyűlhet össze. Az esti, éjszakai órákban gyengül, majd megszűnik a csapadék.

Este, éjszaka a megélénkülő északnyugati szél az Észak-Dunántúlon, Dunántúli-középhegységben helyenként hordhatja a havat. Péntekre virradó éjszaka a Dunántúlon helyenként sűrű köd képződhet. Napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt hangsúlyozta: mielőtt az autósok útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat délelőtt narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki havazásra. Közölték: csütörtökön az Alpokalja tágabb környezetében akár a 20 centimétert is elérheti, illetve meghaladhatja a lehulló hó mennyisége, de az Észak-Dunántúl más részein is összegyűlhetnek 5 centinél nagyobb mennyiségek 12 óra leforgása alatt.

Szombathelyen hatalmas pelyhekben szakad a hó. Hogy ez milyen problémákat okoz a közlekedésben, szemlélteti a Vas megyei hírportál Facebook-oldalán megosztott videó.

Intenzíven havazik Győr-Moson-Sopron és Zala megyében is, a Közép-Dunántúlon és Észak-Dunántúlon, valamint Somogy megyében az esőt ónos eső váltotta fel – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője, Pécsi Norbert.

A legtöbb ónos esőre az előrejelzések szerint Veszprém megyében lehet számítani, míg Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében egészen az éjszakai órákig lehet havazás. A Magyar Közút gépei folyamatosan tisztítják az utakat, 12 órás váltott műszakokban végzik a síkosságmentesítést. Szerda estétől csütörtök reggelig körülbelül 4000 tonnányi sót és mintegy félmillió liternyi kalcium-klorid-oldatot juttattak ki az utakra. A folyamatos havazás miatt vannak még olyan mellékutak, ahol téliesek az útviszonyok.

Eplény megnyílt Ingyenes síelési lehetőséggel nyitott meg csütörtökön az eplényi síaréna – közölték a síközpont közösségi oldalán. Azt írták: egyelőre az 1048 méteres A1-es pálya üzemel, valamint a négyüléses felvonót használhatják a síelők és a snowboardosok. Péntektől belépőjegyet kell váltani, amelyet online és a helyszínen is meg lehet vásárolni. Felszerelést kölcsönözni már péntektől lehet, az oktatás azonban csak szombaton kezdődik. A jogszabályoknak megfelelően a Síaréna Vibe Park védettségi igazolvány nélkül látogatható. A tájékoztatás szerint a síaréna területén még fejlesztési munkák folynak, ezért bizonyos részeket kordonnal kerítettek el.

Az Útinform arról számolt be, hogy Sárvár, Csorna, Székesfehérvár, Kápolnásnyék és Paks térségében ónos esőtől síkosak az utak. A Dél-Dunántúlon szinte mindenhol esik az eső. A látótávolság a csapadékos területeken csökkent. A Soproni-hegységben, Lenti, Körmend és Hajdúnánás térségében akár 300 méter alá is csökkenhet a belátható út hossza. Több baleset is nehezíti a közlekedést Vas megyében, ezért bárhol lehet számítani forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra.

A 86-os főúton, Nádasd és Rimány között egy kamion rakománya az útra borult. A 46-os kilométernél félpályás útzár mellett takarítanak.

Árokba csúszott egy kamion a 84-es főúton, a peresztegi körforgalomnál. A 106-os kilométernél korlátozásra lehet számítani.

Fennakadás a szlovén és az osztrák határon

A havazás gondot okoz a határátkelőknél is, a hatóságok lezárták a teherforgalom elől csütörtök délelőtt a magyar–szlovén határt Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál.

A rendkívüli időjárásra való tekintettel a hét és fél tonna megengedett össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek nem léphették át a határt Tornyiszentmiklóson és Rédicsen. A személygépkocsi-forgalomban nem jeleztek fennakadást, a rendőrök a kamionokat a határközeli pihenőhelyekre terelték.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kora délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy újraindult a teherforgalom a magyar–szlovén határon. A távirati iroda helyszíni információi szerint a lezárás idején néhány kilométeres torlódás alakult ki a kamionforgalomban a két érintett határátkelő magyar oldalán.

Torlódik az Ausztria felé tartó teherforgalom a határátkelőhelyek magyar oldalán, mert az intenzív havazás miatt az osztrákok nem engedik át a hét és fél tonnánál nehezebb össztömegű járműveket, az ennél kisebb teherautók számára pedig kötelezővé tették a hólánc használatát – tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője az MTI-t. Pécsi Norbert Sándor közölte: a Kőszeg–Rattersdorf, a Bozsok–Rehnitz, valamint a Bucsu–Schachendorf határállomásnál kell számítani korlátozásokra.

A közútkezelő közleménye szerint munkatársaik az országos utakon folyamatosan végzik a hóeltakarítást és síkosságmentesítést, a magyar utakon nem kellett bevezetni korlátozásokat. Hozzáfűzték: azt tapasztalják, hogy sokan még most is nyári vagy rossz állapotú téli gumival közlekednek, ezért hangsúlyozottan arra kérnek mindenkit, hogy csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművel keljen útra.

Balesetek és útzárak Ausztriában

Az MTI az APA osztrák hírügynökségre hivatkozva arról számolt be, hogy csütörtökre virradóra a nyugat-ausztriai, svájci határ menti Bregenztől Bécsig beborította a hó Ausztriát, a tiroli Landeckben például 26 centiméter hullott. A csapadék balesetekhez és útzárakhoz vezetett.

Bécsben egy helyi buszjárat villanyoszlopnak ütközött. A balesetben kilencen megsérültek, egyikük súlyosan. A bécsi tűzoltókat tizenöt esetben riasztották az időjáráshoz kapcsolódó kisebb balesetek miatt. Alsó-Ausztriában is számos alkalommal kellett riasztani az illetékes hatóságokat, és több jármű elakadt a hóban. Hasonló volt a helyzet a Magyarországgal határos Burgenland tartományban, valamint Ausztria többi részén is.

A legtöbb tartományban az ötfokozatú skálán hármas, Tirolban négyes szintű lavinaveszély van érvényben. Szakértők figyelmeztettek, hogy akár egyetlen sportoló vagy túrázó jelentette többletterhelés is hógörgeteghez vezethet. Különösen veszélyesek azok a hegyoldalak, ahol erős szél fúj. A hatóságok jelezték: több útszakaszon kötelező feltenni a hóláncot az autókra.