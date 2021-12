Szabó Tímea feljelenti „Anonymus Tónit”

Szabó Tímea reakciója természetesen nem maradt el, miután az Anonymus-maszkos figura csütörtök reggel ismét megmutatta magát. Ezúttal olyan hanganyaggal készült, amelyen Gansperger Gyula többek között arról beszél, hogy vannak a külföldön kiképzett figurák, „mint a Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint, Kabulban. K**va kemény a csaj, de ezért. Ő kint dolgozott New Yorkban is meg Kabulban is.”

A felvételen az is elhangzik, hogy a Mókus utcai általános iskolába járt. A magas labdákat Szabó Tímea Facebook-oldalán csapta le.

Kész, engem is leleplezett Anonymus Tóni! Kiderült: a Mókus utcai általános iskolába jártam

– kezdte írását a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, frakcióvezetője, cinikusan hozzátéve, óriási leleplezésről van szó, mivel annyira próbálta titkolni, hogy az óbudai iskolába járt, és eddig csak százezrek tudták, hogy ott tanult, majd közölte, hogy a III. kerületbe járt óvodába és gimnáziumba is, valamint jelezte, hogy feljelenti Gansperger Gyulát, de természetesen nem ezért.

Szóval, Tóni, értem, hogy – miután veletek ellentétben mi nem lopunk milliárdokat, nem akarjuk 450 milliárd forint kínai hitellel eladósítani az országot, nem veszünk fel törvénytelenül tízmillió csokot, nem csúszkálunk ereszcsatornán, nem fogadunk el milliós kenőpénzeket, nem hallgatunk le törvénytelenül politikusokat és újságírókat – kizárólag ilyen és ezekhez hasonló rendkívül „színvonalas” leleplezésekre vagytok képesek, de ez már tényleg a végtelenül szánalmas kategória

– folytatja Szabó Tímea, egyúttal szeretné tudni, kinek akarják suttyomban eladni a taszári repteret pályáztatás nélkül, valamint „Kövér, Szijjártó, Varga Judit és te kinek a lehallgatására adtatok engedélyt, hogy miután Völnert már hónapok óta figyelik a hatóságok, hogy a túróban adhatott még mindig ki lehallgatásokra engedélyt, és kinek a lehallgatására”.

Szabó Tímea a CIA-s megjegyzésekre is reagált, mondván, eddig csak utalgattak erre a „kreténségre”, és nem mondták ki nyíltan, mert tisztában voltak vele, ha megteszik, azonnal feljelentést tesz.

Nos, így is lett, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke rágalmazásért feljelentette Gansperger Gyulát, egyúttal jelezte, hogy ugyanezt teszi minden „lakájmédia-szereplővel” adott esetben.

Egyébként ahhoz képest, hogy tizenkét éve nyomjátok azt a mantrát, hogy én ügynök vagyok, a nagy leleplezés valahogy mindig elmaradt. Pedig Kövértől már évekkel ezelőtt nyomatékosan és írásban kértem, hogy a megfelelő hatóságok végezzenek el rajtam egy nemzetbiztonsági átvilágítást, de valahogy Kövér ezt visszautasította. Érdekes, ezek szerint mégsem vagyok ügynök? Nevetségesek vagytok. A Kabul rózsája viszont elég menő, köszi

– írja Szabó Tímea, aki valóban dolgozott Kabulban, sőt a Harvard Egyetemen is, egyúttal ki is javította a felvételen elhangzottakat, mondván, New Yorkban sosem élt vagy dolgozott, elvégre a Harvard Bostonban található.

Egy dologban igaza van Ganspergernek: k**va kemény csaj vagyok, nem ijedek meg a szánalmas próbálkozásaitoktól, sem a megfigyeléseitektől

– közölte Szabó Tímea, aki azzal zárta írását, hogy minél nagyobb a gyűlöletkampány, az antiszemita Soros-ellenes hergelés, a Rákosi-kort idéző háttérhatalom-fekete autó-lehallgatás módszer, annál egyértelműbb, hogy a kormány tudja, vesztésre áll és elbukik.

(Borítókép: Szabó Tímea 2020. június 3-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)