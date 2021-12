Új szintre lép az állatok védelme Magyarországon

Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés egyhangúlag, 168 igennel szavazta meg az állatvédelemmel összefüggő egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosítását. A változtatások hatálybalépése után többek között súlyosabban büntetik a jövőben az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek fog számítani.

A szerdán megjelent Magyar Közlöny közli az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítását. Ez a rész elsősorban az állatvédelmi hatóság működéséről szól, például a hatóság ellenőrzi az állattartástól való eltiltás végrehajtását, amihez betekinthet a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába. Módosították a Büntető törvénykönyvet is, szigorúbban szabályozva a mérgezést, az állatkínzást és a szaporítást.

A változtatások jelentős része 2022. január 1-jén lép hatályba, egy részük viszont csak 2022. október 4-én, az állatok világnapján.

Korábbi cikkünkben Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az Agrárminisztériumon keresztül válaszolva kérdésünkre kiemelt néhány pontot a csomagból:

Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki az eltiltás ideje alatt követ el állatkínzást. Ha különös visszaeső, vagy méreg kihelyezésével több állatot elpusztít, öt évig büntethető, ahogy a méreg kihelyezésének előkészülete is jogi lépést von maga után.

A javaslat egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné, aki az állatkínzást szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érdekében tíznél nagyobb számú, kedvtelésből tartott állatra a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el.

Az állattartástól való eltiltás esetében az a jelenlegi gyakorlat, hogy mivel a büntetőbíró nem szabhatja ki ezt a büntetést, így az ügyész külön polgári peres eljárásban kezdeményezheti. Az új javaslat lényege, hogy amennyiben a büntetőügyben eljáró bíróság arról értesíti az állatvédelmi hatóságot, hogy állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése bűncselekmény miatt az állattartót jogerősen elítélte, az állatvédelmi hatóság a bíróság értesítése alapján hatósági ellenőrzést folytat. A benyújtott előterjesztés szerint aki állatviadalon vesz részt, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető.

Az állattartástól való eltiltás a Közigazgatási szankciók nyilvántartásába kerül, amelybe az állatvédelmi hatóság betekinthet. A javaslat szerint az állat büntetőügyben történő elkobzása esetén az állatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A lefoglalás esetében az lenne a módosítás célja, hogy a büntetőeljárás során a lefoglalt állatokat csak a legszükségesebb ideig lehessen kedvezőtlen körülmények között elhelyezni.

Az ellenzék támogatta a kormánypárti előterjesztést, de több módosító javaslatot is benyújtott, ezek viszont már a bizottsági szavazáson sem jutottak túl. Később Tornóczky Anitát, az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnökét, valamint Schneider Kingát, a Noé Állatotthon munkatársát kérdeztük a tervezett változtatásokról. A szigorítás szükségességével mindketten egyetértettek, ahogy abban is, hogy maradtak olyan állatvédelmi területek, ahol bőven akad tennivaló ezután is.

(Borítókép: Scott Barbour / Getty Images)