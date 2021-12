Marad vacak idő: eső, havas eső és havazás jön

Péntek este a rétegfelhőzet tovább terjeszkedik, éjszakára túlnyomóan borult lesz az ég, helyenként köd is képződik. Az északkeleti megyékben gyenge eső, havas eső, havazás is előfordulhat – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A délkeleti szél északkeletire fordul, és a Dél-Dunántúlon helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a hóval borított és átmenetileg kevésbé felhős tájakon több fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Váható hőmérséklet szombat hajnalban

Szombat reggel általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de helyenként kisebb szakadozások előfordulhatnak. Késő délelőttől főként a déli megyékben valószínű eső, a Dél-Dunántúlon akár havas eső, havazás is lehetséges. Az északi, északkeleti szél egyre nagyobb területen megerősödik, estétől az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek, így elsősorban a Bakonyban hófúvásra is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint szombat késő délutánig, estig alkalmazott kritériumokat meghaladó veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

(Borítókép: Havas szántóföld a Zala megyei Sormás közelében. Fotó: Varga György / MTI)