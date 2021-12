Kifarolhat az Etele Városközpont eladásából a két önkormányzat

Péntek délelőtt licitálhatott az Etele Városközpont értékesítésre kijelölt ingatlanára az a hét pályázó, aki meglátta a fejlesztési lehetőséget az Etele út, Tétényi út kereszteződésénél lévő, 12 ezer négyzetméternyi fővárosi-, plusz 2000 négyzetméteres kerületi tulajdonban lévő területben. A hosszú évtizedek óta piacként (is) üzemelő épületkomplexum ugyan nincs jó állapotban, azonban a helyi civilek, az üzlethelyiségek bérlői és a zöld szervezetek mindent megtennének az eladás megakadályozásáért. Amint arról korábban írtunk, az érintettek a siettetett eladás mögött korrupciót, a terület túlépítését és a zöld szempontok figyelmen kívül hagyását vélelmezik.

Újbuda önkormányzata péntek reggeli rendkívüli képviselő-testületi ülésén vitatta meg a nagy feszültséget kiváltó ügyet, s úgy tűnik, az ott felszólaló érintettek érvei sikeresen puhították fel a XI. kerület vezetésének eddigi eladást célzó merev álláspontját.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes lapunknak már korábban azt mondta, hogy ha a benyújtott pályázati tervek

a XI. kerület és az ott lakók tetszését nem nyeri el, akkor azt lehet mondani, hogy ez az irány nem jó irány és ebből visszalépünk. Nem egy szimpla árverseny volt ebben a történetben, hanem be kellett adni egy koncepciót, hogy mit szeretne oda építeni a beruházó.

Január 13-án, hétfőn bontják fel a pályázók konkrét építési terveit tartalmazó borítékokat, majd ezt követően – az árlicit ajánlattételeit is figyelembe véve – születik meg az eladással kapcsolatos végső döntés, ami akár a pályázat érvénytelenné nyilvánítását is jelentheti.

A XI. kerületi vezetés is mintha az óvatos visszakozást lehetővé tevő forgatókönyvre készülne, ugyanis Orosz Anna alpolgármester először azt hangsúlyozta, hogy a képviselőtestület korábbi döntése a pályázat kiírásáról, nem pedig a terület eladásáról szólt.

(A városházi ellenzék szerint, ha valóban ez volt az eredeti szándék, akkor nem értékesítési-, hanem egyszerű tervpályázatot kellett volna kiírni.) Szavaiból úgy tűnt, mintha az elmúlt hetek felháborodása felértékelte volna a helyiek véleményét. Erre utal legalábbis az általa benyújtott és a testület jobboldali képviselői által is elfogadott új határozati javaslat, ami már az esetleges érvénytelenné nyilvánítás utáni helyzetre ad iránymutatást. E szerint a területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosításába „intenzívebben” vonják be a lakosságot, és ebben szabályozzák azt is, hogy a terület a jelenleginél kisebb mértékben legyen beépíthető, továbbá, hogy megmaradhassanak azok a helyi szolgáltatások, melyek most is elérhetőek.

A képviselők azzal bízták meg László Imre polgármestert, hogy a főpolgármesterrel folytatott tárgyalásai során érje el, hogy amíg az Etele Városközpontra is irányadó KÉSZ módosítási folyamata le nem zárul, addig ne kerülhessen újra napirendre az ingatlan értékesítésének ügye.

(Borítókép: Google Street View)