A koronavírus-járvány adatai Magyarországon javulást mutatnak, erről tanúskodnak az elmúlt napokon közölt hivatalos adatok is. Emellett két egymást követő nap csökkent az elhunytak számának hétnapos mozgóátlaga, ilyenre utoljára szeptemberben volt példa.

Egy-két hétig hogyha folytatódna ez a trendszerű csökkenés, akkor azt mondhatnánk, hogy elindult lefelé a járvány, de hogy el is ér az aljára, vagy hogy hol lesz ennek az alja, ezt nem tudjuk megmondani

– mondta Boldogkői Zsolt virológus az RTL Klub híradójának.

Eközben hamarosan megkezdődik az 5 és 11 közöttiek oltása is idehaza. Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában emlékeztetett arra, hogy szerdától lehet regisztrálni az olltásra, és december 15-től már fel is lehet venni a vakcinát. Hozzátette, hogy már kijelölték az erre alkalmas oltópontokat és emellett a gyermek háziorvosoknál is meg lehet majd kapni az oltást.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nemrég azzal a kéréssel fordult az operatív törzshöz, hogy töröljék el az oltásoknál az előzetes regisztrációt.

Láttuk, hogy az oltási héten, amikor nem volt regisztráció, mennyivel többen jelentkeztek oltásra. A gyerekek esetében is fontos lenne, ha ez flottul és gyorsan menjen

– mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A MOK kérte továbbá azt is, hogy a gyerekeket a szülők e-mail-címén is lehessen regisztrálni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint ugyanakkor Magyarországon jól meg van szervezve az oltás, és ezt nagyban segíti, hogy a páciensek előre regisztrálnak a rendszerben.