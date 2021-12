Kilépett a DK-ból a korábbi pécsi alpolgármester, akit nyáron váltottak le a posztjáról

Még december 7-én jelentette be kilépését a Demokratikus Koalícióból (DK) Bognár Szilvia korábbi pécsi alpolgármester. A politikus a 2019-es önkormányzati választáson még független jelöltként indult, a Minden Pécsért Egyesület támogatásával.

Később a DK delegáltjaként lett alpolgármester, ezt a tisztséget idén júniusig töltötte be. A pécsi városvezetéssel nem sokkal a választásokat követően romlott meg a viszonya, több ügyben nem értett egyet sem Péterffy Attila polgármesterrel, sem DK-s párttársaival.

Bognár Szilvia alpolgármesterként a kulturális és civil ügyekért felelt, a döntéshozatalból viszont fokozatosan kiszorult, a DK idén júniusban bizalomvesztésre és belső konfliktusokra hivatkozva kezdeményezte visszahívását posztjáról, melyet a közgyűlés a veszélyhelyzet utáni első rendes ülésen meg is szavazott.





A pártvezetés előválasztással összefüggő többszöri és nyomatékos kérésére időt adtam az elhatározásom véglegesítésére. A cselekvésre az elmúlt két közgyűlés alapján azért szántam el magam, mert nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt. Tekintettel arra, hogy ezekben a közgyűlés DK frakciója is jól érzékelhetően részt vesz és ez ellen a párt sem emel kifogást, számomra nem marad más út, mint a kilépésemmel demonstrálni az ezekkel a folyamatokkal szembeni ellenérveimet.