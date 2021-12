Kásler Miklós szerint egyre kevesebb az oltásellenes

A járvány elleni védekezés intenzív szakaszába értünk, és életmentő, hogy mindenki felvegye a koronavírus elleni oltóanyag első két komponensét. Emellett nagyon fontos a harmadik oltás is, mert az idő múlásával mindegyik vakcina veszít a védőképességéből – erről Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszélt az Életközelben 68. adásában.

A miniszter az emlékeztető oltás jelentőségéről szólva elmondta, hogy az 90 százalék környékére emeli a védettséget, és jóval 90 százalék fölé a halálozás elleni védettséget.

Az oltások részt vevők magas száma arra utal, hogy a magyar társadalom eddig nem oltakozó rétegei elgondolkodtak az eseményeken, és mintha az életösztön kezdene az emberekben ismételten megjelenni

– mondta Kásler Miklós, arra utalva, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik ellenzik a koronavírus elleni védőoltás felvételét.

A miniszter kiemelte, hogy amennyiben valaki teljes mértékben izoláltan él, és a vírus tényleg semmilyen módon nem érheti el őket – amire alig van esély –, abban az esetben a védettség bizonyos szintjét el lehet érni.

De nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a vírus közösségi terjedésének az időszakában – tehát abban, amiben most vagyunk – semmilyen járványügyi védekezés nem éri el az átoltottság hatékonyságát

– hangsúlyozta Kásler Miklós.

Az omikron-variáns a gyerekeket célozza

A gyerekek oltásáról Kásler Miklós elmondta, hogy erről eddig nagyon kevés szó esett, amit azzal magyarázott, hogy a vakcinát a gyógyszergyárak úgy fejlesztették ki, és úgy csináltak klinikai vizsgálatokat, hogy elsősorban a veszélyeztetett korcsoportokra lehessen alkalmazni. A szakember kiemelte, eddig is tudták, hogy a gyerekek is megfertőződhetnek a koronavírussal, azonban a tünetek nem voltak jelentősek, csak néhány napos megbetegedést okoztak. Ugyanakkor azt is meg lehet figyelni, hogy az újabb és újabb mutációk egyre fiatalabb korcsoportokat támadtak meg.

Ez vonatkozik a brit mutánsra is, vonatkozik a delta-mutánsra is, és az omikron nevű új mutáns is feltehetően a gyermekek irányába magasabb fertőzöttséget okoz

– mondta az emberi erőforrások minisztere, aki szerint ezért lenne fontos az, hogy a gyerekek is felvegyék az oltást.

Kásler Miklós tájékoztatása szerint a nagy rendezvények közül a sportrendezvények, az Eucharisztikus Világkongresszus és a Vadászati Világkiállítás után nem mozdultak el a számok a járványgörbéről, az iskolák megnyitása azonban jelentős volt a járvány terjedése szempontjából.

A vitaminok nem védenek meg a koronavírustól

A vírusfertőzéseknek célzott gyógyszere nincs – mondta Kásler Miklós. Emellett azonban számos olyan lehetőségünk van, amivel befolyásolni tudjuk a fertőzés lefolyását, a betegség súlyosságát, de ezek – a tévhitekkel ellentétben – nem a vitaminok és az ásványi anyagok – tette hozzá.

Egy másik tévhit szerint a koronavírus elleni vakcina megszakíthatja a terhességet. Kásler Miklós szerint azonban ez teljes képtelenség.

Én is találkoztam ezzel a téves eszmével, utánanéztem, semmilyen alapja ennek az álhírnek nincs

– emelte ki az emberi erőforrások minisztere.

Sokan állítják azt is, hogy elősegíti az oltás a rákos sejtek terjedését, azonban a miniszter szerint ennek épp az ellenkezőjét teszi a koronavírus elleni oltóanyag.

Rosszindulatú daganatos megbetegedettek veszélyeztetett csoportot képeznek, ugyanúgy, ahogy a cukorbetegek, ugyanúgy a magas vérnyomás, stroke és még néhány betegségtípus. Ők abba a csoportba tartoznak, akiknek kimondottan életmentő lehet a vakcina beadása

– hangsúlyozta a szakember.

Kásler Miklós beszélt a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet fejlesztéséről is. Elmondta, hogy most olyan „technológiai, infrastrukturális, műszerezettségi” állapotba került az intézet, ami bármilyen európai összevetésben megállja a helyét. Emellett beszélt Grúziában tett látogatásáról is.

