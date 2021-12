Lisziewicz Julianna: Nagyon nehéz telünk lesz, az omikrontól kell védeni a gyerekeket

A következő koronavírus-hullámot az omikron-variáns okozhatja, és ezt érdemes figyelembe venni a jelenleg zajló, a gyermekek beoltását célzó kampányban is – ezt mondta Lisziewicz Julianna immunológus a Hír TV Napi Aktuális című műsorában.

A szakértő az 5 és 11 év közötti gyermekek oltásáról beszélve azt mondta: fontos átgondolni azt, hogy pontosan mi ellen is akarják megvédeni a gyerekeket.

Tehát a következő hullám ellen védjük meg a gyerekeket, nem a mostani delta-variáns ellen. A következő hullámot az omikron fogja okozni, itt van a nyakunkon

– mondta, hozzátéve: a variánsban az eredeti, vuhani vírushoz képest 35 változás van a vírus tüskefehérjéjében, ami a védettség szempontjából is nagy változásokat eredményezhet.

„Azt javaslom, hogy várjuk ki azt az eredményt, hogy a jelenlegi oltások mennyire lesznek hatásosak az omikron ellen, és annak megfelelően oltsuk be a gyerekeket” – fogalmazott az immunológus. Arra a kérdésre, hogy nem érdemesebb-e a külföldi példákat követni – ahol már korábban megkezdték a gyerekek oltását

– , Lisziewicz Julianna azt mondta, hogy ott még elsősorban a delta-variáns elleni védelemre készültek fel.

„Tehát ha mi most kezdjük – szerintem későn – a gyerekek beoltását a két éves vírus ellen, akkor ne csodálkozzunk, hogy az már nem lesz annyira hatásos az omikron ellen és a következő variánsok ellen” – mondta, majd a gyerekeknek szánt Pfizer vakcináról hozzátette: „Nagyon szépen láttuk, hogy 95 százalékról lecsökkent 50-60 százalékra a deltánál ”.

Nem tudom mennyi lesz az omikronnál, de biztos, hogy le fog csökkenni, még az az 50-60 százalékos hatásossága is

– fogalmazott Lisziewicz Julianna. Az immunológus ezt követően emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a variáns jelenlétét még nem mutatták ki, de hozzátette, hogy az omikron már biztos, hogy itt van Magyarországon is. „Tehát én azt mondom, hogy nagyon nehéz telünk lesz.”

Az immunológus az adás végén azt is elmondta, hogy szerinte mikor lesz vége a járványnak. Kifejtette: a nyájimmunitás a vírus gyors mutálódása miatt gyakorlatilag nem elérhető, ráadásul az oltások a hosszú engedélyezés miatt csak késéssel tudják követni ezt a folyamatot. „Akkor lesz vége, amikor olyan hatásos gyógyszerek lesznek erre a vírusra is, mint az AIDS-vírusra. Amikor azokat a betegeket is meg tudjuk majd gyógyítani, akik bekerülnek ma a kórházba” – fogalmazott az immunológus.

