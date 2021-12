Hiába tiltakoztak a rendőrök, nekik is kötelező az oltás

„Már eddig is évente kétezer-kétezer-ötszáz hivatásos rendőr hagyta el a testületet, de a kötelező oltás csak ront a helyzeten” – jelentette ki az Indexnek a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára. Pongó Géza szerint egyes kapitányságokról akár a kollégák harmada is távozhat, ami nagyban veszélyezteti a feladatellátást. Hasonló véleményen van a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (Brdsz) elnöke is. Bárdosi Judit rámutatott, hogy míg az állam a kötelező oltást, addig a rendőrök a tisztességes fizetést várják el, ehhez pedig nem elég az Orbán Viktor által bejelentett tízszázalékos béremelés.