Egyre több érv szól a későbbi iskolakezdés mellett

A Magyar Alvás Szövetség az elmúlt években több olyan kutatási eredményre is felfigyelt, melyből arra lehetett következtetni, hogy egyre több gond van a gyerekek alvási szokásaival. A szervezet emiatt azt javasolja, hogy az általános, valamint a középiskolák tanórái egyaránt reggel fél 9-kor kezdődjenek el.

Maga a pandémiás helyzet is erősítette ezt, hiszen most már látjuk, hogy a megváltozott életkörülmények jelentősen befolyásolták az életvitelt is