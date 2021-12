Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Vasárnap estére nyugaton is megnövekszik a felhőzet, de egy átmeneti gyengén felhős, derült sáv is kialakulhat a nyugati és keleti felhősebb területek között. Az ország keleti felében további havazás várható, majd hajnaltájt már kezd gyengülni, és a keleti határ felé húzódni a csapadék – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Vasárnap este nyugaton gyenge eső, havas eső, az Alpokalján kis eséllyel ónos eső is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, viharos, majd fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A szél néhol a havat is hordhatja. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul, a derült, szélcsendes részeken lesz a leghidegebb.

Hétfő reggel a keleti tájakon csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a havazás, hószállingózás. A nyugati részeken viszont erősen felhős, borult marad az ég, ott még gyenge eső, esetleg havas eső szórványosan előfordulhat. A legtöbb napsütésre a középső országrészben számíthatunk.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet hétfő hajnalban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint vasárnap nagyobb területen kell viharos széllökésekre számítani. A legerősebb lökések általában óránkénti 60–80 kilométeres sebességet is elérhetik, de kiemelten az északkeleti harmadban, a Bodrogközben, a Nyírségben, illetve a Tisza völgyében, esetleg a Bakony magasabban fekvő részein, Balaton környezetében lokálisan az óránkénti 90 kilométeres sebességet is átlépheti. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein, kiemelten a Bakonyban hófúvást is okozhat. A szél a délutáni órákban lassan, fokozatosan elkezd veszíteni az erejéből, a késő esti órákra a legtöbb helyen megszűnnek a viharos lökések.

A széllökések miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország szinte egészére egyes fokú figyelmeztetést adott ki. Kettes fokú figyelmeztetés pedig az alábbi négy megyében van érvényben:

Veszprém megye,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és

Hajdú-Bihar megye.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hófúvás miatt az ország négy nyugati megyéjében van érvényben egyes fokú figyelmeztetés.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Havazás miatt szintén figyelmeztető jelzés van kiadva, ami három megyére érvényes.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A keleti területekre érkező vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd tapadó hóba. A hétfő reggeli, délelőtti órákig a keleti tájakon általában akár öt centiméteres olvadozó hóréteg is kialakulhat. A csapadékzóna hétfőn napközben gyengülve lassan elhagyja az országot. Hétfő reggel, kora délelőtt a nyugati határvidéken átmenetileg gyenge ónos eső is előfordulhat.

