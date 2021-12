Ficzere Andrea: Az egészségügyi ellátás védelmi rendszerré vált a koronavírus-járvány alatt

Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint az egészségügyi ellátás védelmi rendszerré vált a koronavírus-járvány alatt, amit figyelembe kell venni a jövő tervezésekor, ezt szem előtt tartva kell meghatározni az aktív, a krónikus és az ápolási feladatokra kijelölt ágyak számát.

Elmondta, hogy a koronavírus-járványt megelőző időszakban az egész világon az a trend uralkodott, hogy csökkentsék az aktív kórházi ágyak számát és arra törekedjenek, hogy a betegek minél kevesebb időt töltsenek az intézményekben.

Valóban a megelőzésre és az utógondozásra kell a hangsúlyt helyezni, de erősíteni kell az alapellátást és a szakellátást is

– mondta a szövetség elnöke, hozzátéve, hogy régóta hangoztatják a telemedicina fontosságát és finanszírozott beépítését a betegellátásba, de ha a járvány kitörésekor nem lett volna annyi aktív ellátást nyújtó kórház, mint amennyi a rendelkezésre állt, bajban lettek volna a nagyszámú covidos beteg és az egyéb bajokkal küzdők párhuzamos ellátásakor.

Az a forrásmennyiség, amelyet korábban a kórházak teljesítményéhez illesztettek – vagyis a teljesítményfinanszírozás –, a járvány idején megszűnt, ugyanakkor az átlagfinanszírozás bevezetése erős védelmet nyújtott az intézményeknek

– mondta Ficzere Andrea, aki szerint a fekvőbeteg-ellátók minden energiájukat és figyelmüket a betegellátásra tudták fordítani, nem kötötte a kezüket az intézmény aktuális gazdasági helyzetem és nem szenvedtek semmiben sem hiányt.

A kórházak viszont évek óta szakemberhiánnyal küzdenek, már a járvány előtt is kevés volt a szakdolgozók száma, ami most sincs másképp, és ez rövid távon nem is lesz megoldva.

(Világgazdaság)

(Borítókép: Ficzere Andrea 2021. április 27-én. Fotó: Ruzsovics Dorina / Dívány)