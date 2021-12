Házkutatások kezdődtek a Városháza-ügyben

A rendőrség hétfőn reggel párhuzamosan több helyszínen – köztük a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Atilla úton lévő székházában –

házkutatást kezdett a Városháza-üggyel kapcsolatban

– értesült az Index.

Információnkkal kapcsolatban kérdésekkel fordultunk az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, amint választ kapunk frissítjük cikkünket.

Mint ismert, a Városháza tervezett eladásának ügyében már több feljelentés is született. A rendőrség pedig már korábban megerősítette, hogy nyomozás is folyik az ügyben.

„Az ügycsoportot érintően a rendőrségre több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt eljárásokat folytatunk ismeretlen tettes ellen”

– válaszolták a Mediaworks hírcentrumának megkeresésére még novemberben.

Az Index írta meg elsőként még november elején, hogy a fővárost vezető koalícióhoz köthető üzleti körök a Városháza eladásán dolgoznak, de információnkat Karácsony Gergely akkor vehemensen tagadta. Később nyilvánosságra került egy szerződés, amelyet a Berki Zsolt tulajdonában lévő Northern Rock Kft. kötött egy ingatlanközvetítővel az épület eladására. A főpolgármester tagadta, hogy köze lenne a férfinak a fővároshoz, de ezután színre lépett az Anonymus-maszkos alak, és több hangfelvételt is nyilvánosságra hozott az ügyben, amelyekből kiderült, hogy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója Berki társaságában tárgyalt a Városháza eladásáról. Karácsony erre fegyelmiben részesítette, de nem váltotta le Bartsot. További nyilvánosságra került hangfelvételeken Gansperger Gyula a Wallis volt vezetője, majd egy alkalommal Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök is arról beszélt, hogy „jutaléki rendszer” működik a fővárosnál, és egyes politikusok – név szerint Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest említette Gansperger – kenőpénzért cserébe segítenek értékesíteni fővárosi ingatlanokat. Budapest vezetése mindezt azonban nem ismerte el. Azóta több gyanús ingatlan ügyletről is napvilágot láttak információk. Kiderült, hogy a főváros messze áron alul értékesíthetett egy XII. kerületi ingatlant, és Óbudán a Mocsárosdűlő zöldterületére is ingatlan-beruházást terveztek, amelyről szintén tárgyalást folytatott a vagyonkezelő vezetője.

(Borítókép: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának épülete az V. kerületi Városház utcában 2021. november 6-án. Fotó: Róka László / MTI)