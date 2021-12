Karácsony Gergely szerint kamuvádak alapján nyomoznak a Városháza-ügyben

Karácsony Gergely, aki korábban maga is tett feljelentést a Városháza-ügyben, hétfőn egy sajtótájékoztatón – amelyre a sajtó képviselőinek csak egy leszűkített köre kapott meghívót – arról beszélt, hogy nyilvánvalóan kamuvádak alapján tartottak házkutatást a fővárosnál a hatóságok.

A Városházán a főjegyzőnél és Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettesnél tartottak házkutatást, és számítógépes adathordozókat is megnéztek – számolt be róla hétfő délután Karácsony Gergely egy sebtében összehívott sajtótájékoztatón, amelyen arra reagált, hogy – amint lapunk is megírta – a rendőrség házkutatásokat tartott a Városháza-üggyel összefüggésben.

Noha lapunk elsőként írt a házkutatások tényéről, a fővárostól nem kaptunk meghívót a sajtótájékoztatóra, amelyre csak bizonyos sajtótermékeket invitáltak Karácsonyék, és kivételesen a közösségi médiában sem közvetítették.

Erről a főpolgármester a Telex kérdésére válaszolva azt mondta: az esetek többségében a teljes sajtó rendelkezésére áll, de most azt gondolták, hogy olyan provokáció érte a Városházát, hogy szerettek volna „a tényekről beszélni”.

A házkutatással kapcsolatban – sajtóbeszámolók szerint – a főpolgármester azt mondta: azzal alapvetően nem lenne bajuk, mivel a főváros működése transzparens, és nincs semmi takargatnivalójuk. Azt is hozzátette Karácsony Gergely, hogy szerinte a nyomozók olyan dokumentumokat kerestek, amelyeket a Budapest.hu oldalon is megtalálnak, mert ezek mind nyilvánosak.

A főpolgármester szerint a Fidesz nagyon erősen átlépett egy határt, amikor a rendőrséget is bevonták a Városháza-ügybe. Karácsony Gergely kijelentette:

ezzel a kreált üggyel akarják elterelni a figyelmet a saját korrupciós ügyeikről.

A főpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a nyomozás „nyilvánvalóan kamuvádak alapján” indult.

Ez utóbbi kijelentése annak fényében különösen érdekes, hogy a Városháza-ügy kipattanásakor Karácsony Gergely maga is tett feljelentést, hogy – mint akkor fogalmazott – „kiderüljön: keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát”.

A rendőrség már korábban tájékoztatást adott arról, hogy nyomoznak a Városháza-ügyben.

Az ügycsoportot érintően a rendőrségre több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt eljárásokat folytatunk ismeretlen tettes ellen

– fogalmaztak még novemberben.

Hétfőn pedig arról tájékoztatták lapunkat, hogy az ügycsoportot érintően a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő eljárásokban a rendőrök több helyszínen is tartanak nyomozási cselekményeket. A folyamatban lévő nyomozások érdekeire való tekintettel ugyanakkor nem adtak az eljárásokról bővebb tájékoztatást.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje is jelen volt a főpolgármester sajtótájékoztatóján, és kijelentette: „egyre jobban látszik, hogy Orbán fél a bukástól”. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy szerinte a kormány nemzetközi botrányt akart kelteni, ezért történtek a házkutatások a francia elnök hivatalos látogatásának napján.

A Fidesz budapesti szervezete közösségi oldalán szintén reagált a Városházán történt házkutatásra. A bejegyzésben úgy fogalmaznak:

Az ügy érintettjei a bizottsági meghallgatásra nemet mondhatnak, de a rendőrségi nyomozást nem gátolhatják.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is kitért a Városháza tervezett eladásának ügyére az Indexnek adott exkluzív interjújában. A miniszter szerint a főpolgármester úgy beszél orosz titkosszolgálati szálról, hogy

A MÖGÖTTE ÁLLÓ KOALÍCIÓ KORMÁNYON A POLITIKAI ELLENFELEIVEL SZEMBEN TITKOSSZOLGÁLATI ESZKÖZÖKET ALKALMAZOTT.

Hozzátette:

Az ügynek két lehetséges magyarázata van. Az egyik, hogy Karácsony Gergely nem tudja, valójában mi történik a Városházán, a munkahelyéül szolgáló épület eladását pedig csak akkor veszi észre, ha a vevő már a dolgozószobájában ül. A másik pedig, hogy nem mondott igazat akkor, amikor letagadta, hogy volt szó a Városháza értékesítéséről.

A Városháza ügye a parlament hétfői ülésnapján is téma volt. A korábban az ügyben feljelentést tevő Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő szerint Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon elfoglalták a Városházát.

A KÉPVISELŐ A NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLT HANGFELVÉTELEKBŐL IS IDÉZETT, MAJD A FIDESZ NEVÉBEN LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL KARÁCSONY GERGELYT.

Az Index írta meg elsőként még november elején, hogy a fővárost vezető koalícióhoz köthető üzleti körök a Városháza eladásán dolgoznak, de információnkat Karácsony Gergely akkor vehemensen tagadta.

Később nyilvánosságra került egy szerződés, amelyet a Berki Zsolt tulajdonában lévő Northern Rock Kft. kötött egy ingatlanközvetítővel az épület eladására. A főpolgármester tagadta, hogy köze lenne a férfinak a fővároshoz, de ezután színre lépett az Anonymus-maszkos alak, és több hangfelvételt is nyilvánosságra hozott az ügyben, amelyekből kiderült, hogy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója Berki társaságában tárgyalt a Városháza eladásáról.

KARÁCSONY GERGELY EKKOR FEGYELMIBEN RÉSZESÍTETTE, DE NEM VÁLTOTTA LE BARTSOT.

További nyilvánosságra került hangfelvételeken Gansperger Gyula, a Wallis volt vezetője, majd egy alkalommal Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök is arról beszélt, hogy „jutaléki rendszer” működik a fővárosnál, és egyes politikusok – név szerint Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest említette Gansperger – kenőpénzért cserébe segítenek értékesíteni fővárosi ingatlanokat. Budapest vezetése mindezt azonban nem ismerte el.

Azóta más ingatlanügyletről is napvilágot láttak információk. Kiderült, hogy a főváros messze áron alul értékesíthetett egy XII. kerületi ingatlant, és Óbudán a Mocsárosdűlő zöldterületére is ingatlanberuházást terveztek, amelyről szintén tárgyalást folytatott a vagyonkezelő vezetője.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)