Hétfőn Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, és csúcstalálkozón vesz részt a visegrádi országok miniszterelnökeivel. A tervek szerint a francia államfő kétoldalú megbeszélést folytat Áder János köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel, azután csatlakozik a V4-ek kormányfői egyeztetéséhez.



A HVG a múlt héten arról írt, hogy a francia elnök Franciaország budapesti nagykövetének rezidenciáján Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével is találkozik. Ezen a megbeszélésen más ellenzéki politikai vezetők, így Márki-Zay Péter, a baloldali ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa, korábbi miniszterelnök-jelöltje, az Európai Parlament alelnöke, valamint Donáth Anna, a Momentum elnöke is részt vesz.



Politikai elemzők szerint Macron pár nappal azután érkezik Budapestre, hogy hivatalba lépett a német kormány, amely elsősorban még a hazai átadás-átvétellel van elfoglalva. A francia elnök V4-es tárgyalásai nyilvánvalóan a francia befolyás erősítését is szolgálhatják Közép-Európában.



Másrészt Macron korábban utalt arra is, hogy számára Orbán Viktor politikai ellenfél, de európai partner. A jövő évi francia elnökválasztási kampányban erős üzenet lehet az elnöknek, ha azt mutatja, ő az ellenfeleivel is asztalhoz ül, alternatívát kínál ellenük.

(Borítókép: Emmanuel Macron 2021. december 1-jén. Fotó: Chesnot / Getty Images)