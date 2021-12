Szíjj László: Nyugat-Európa készen van, Magyarország felé kell építeni

Szíjj László a Portfoliónak adott interjújában tisztázta, hogy a Duna Aszfalt valóban érdeklődik az autópálya-koncessziós pályázat iránt, és szeretnének részt venni a nyertes konzorciumban valamilyen formában. Ehhez ugyanis minden adva van,

ELVÉGRE RENDELKEZNEK MEGFELELŐ PROFESSZIONÁLIS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNNYAL, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MŰSZAKI ESZKÖZÖKKEL, GÉPPARKKAL, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ASZFALTKEVERŐ TELEPEKKEL.

Mint ismert, az autópálya-koncesszió körül sok a kérdőjel továbbra is. A Momentum még a nyáron jelezte, hogy értesülései szerint a lapok már előre le vannak osztva, és a kiírt pályázatot Szíjj László és a Duna Aszfalt nyeri meg. Végeredmény egyelőre nincs.

A koncesszióval egyébként egyetért Szíjj László, mivel így jól lehet kezelni a folyamatokat.

Általában van egy legalább harminc évre szóló megállapodás, ami arról szól, hogy a magánbefektető szerezzen finanszírozást, építse meg, tartsa fent, és adja vissza az úthálózatot az államnak újszerű állapotban. Az utat tehát megépíti, az üzemeltetési időszak során felújítja, többször újra aszfaltozza

– mondja az interjúban, hozzátéve, hogy Európában harminc évnél hosszabb időre kötött koncessziós megállapodások is vannak.

A Duna Aszfalt alapító-tulajdonosa elmondta, hogy ez az államnak az úthálózat tulajdonosaként azért áll érdekében, mert így külön források bevonása nélkül a beszedett út díj egy részéből képes lesz fenntartani és fejleszteni az úthálózatát.

A magyar utakat összehasonlította az osztrákokkal, ahol évente hét-nyolcmillió tonna aszfaltot dolgoznak be az útfelújítások, építések során, míg Magyarországon csupán három-négymilliót, vagyis ahhoz, hogy legalább beérjük az osztrák utak minőségét tervezhető időn belül, a mai technológiai ismeretek alapján erre akkor van lehetőség, ha a következő években megduplázzák a bedolgozott aszfalt mennyiségét.

A cég külföldön is igyekszik terjeszkedni, és tovább erősíteni a jelenlétét, elsősorban a környező országokban az útépítés és a mélyépítés területén. Lengyelországban már van leányvállalata, és érkeznek megrendelések Izlandról, Ausztriából, Svédországból, de Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Románia is érdekes terület, sőt Afrika felé is nyitnak, így Kongóban és Zambiában is terveznek utat építeni.

A politika is szóba került, amellyel kapcsolatban Szíjj László elmondta, hogy a Fidesz-KDNP által alkotott kormány mai képviselői már 2010 előtt elmondták, hogy az országban a hazai tulajdonú vállalatok arányát kívánják javítani az állami beruházásokon.

Mára talán senki előtt sem kérdéses, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben önmagához képest soha nem látott fejlődést volt képes az útfejlesztés terén elérni. Még egy olyan autópályaépítési program, mint ami most zajlik Magyarországon, nincs Európában. Nyugat-Európa ebből a szempontból készen van, errefelé kell építeni

– mondta Szíjj László.

(portfolio.hu)