Ködös idő elé nézünk, a nap csak rövid időre süthet ki

A Dunántúl nagyobb részén az ég jobbára erősen felhős vagy borult lesz a keleti harmadban, a levegő többfelé párássá válik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A középső tájakon kezdetben derült, gyengén felhős területek is előfordulhatnak, a rétegfelhőzet később arrafelé is terjeszkedni kezd, emellett foltokban zúzmarás köd is képződhet. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás is előfordulhat, és a gyenge eső sem kizárt a Dunántúl nyugati részén. A légmozgás a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +4 és -7 fok között valószínű. Szerda hajnalban nyugaton enyhébb lesz, míg a hosszabb ideig derült, szélvédett területeken a hőmérséklet -10 fok köré is csökkenhet akár.

Szerda reggelre több helyen is köd képződhet, napközben pedig jobbára borongós, szürke, helyenként tartósan ködös időre van kilátás alacsonyszintű rétegfelhőzet mellett – írja az Időkép.

Nyugaton megélénkülhet az északi-északnyugati szél. Délután -1, +7 fok várható.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)