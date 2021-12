Tiltott állatviadal szervezésével, valamint állatkínzás bűntettével vádol a Nyíregyházi Járási Ügyészség nyolc személyt, akik állatviadal céljára kutyákat tenyésztettek, illetve Nyíregyháza külterületén 2020. november 28-án tiltott állatviadalt is tartottak.

A rendőrség korábban már beszámolt a személyek elfogásáról, most pedig a vádemelést is megtörtént. A vádirat szerint a nyolc vádlott közül többen is foglalkoztak azzal, hogy állatviadal céljára kutyákat tenyésszenek, képezzenek ki és forgalmazzanak. A kutyákat erre a célra épített, speciális futópadon futtatták, rövid, különösen vastag, súlyos láncon, valamint nagyméretű, jelentős súlyú nyakörvvel tartották az ebeket.

Az állatokat állatorvos nem felügyelte, gyógyszerezésüket, azaz a doppingolásukat a vádlottak végezték. Engedetlenség esetén fizikailag bántalmazták a tenyésztett kutyákat, illetve tét nélküli versenyeket is szerveztek a harci képességeik kipróbálása végett. Önmagában az ilyen módon való állattartás is különös szenvedést okozott a kutyáknak, rendkívül rossz általános állapotban voltak, alultápláltságuk és kiszáradásuk már alkalmas volt arra, hogy maradandó egészségkárosodást szenvedjenek.

Bár az elkövetők az ország különböző pontjain éltek, ismerték egymást, rendszeresen tartották a kapcsolatot. Tudtak arról, hogy már hosszabb ideje rendszeresen szerveznek társaik kutyák harcoltatására állatviadalokat, ezeken egy részük többször részt vett, a saját, erre a célra kiképzett kutyáival. A vádlottak a kutyaviadalok szabályait egymással megbeszélték, részletes írásbeli szabályzatot dolgoztak ki, melyet mindannyian ismertek. Rendszeresen videót is készítettek a küzdelmekről.

2020. november 28-án az elkövetők Nyíregyháza külterületén, egy tanyán gyűltek össze, ahol egy 5x5 méter nagyságú küzdőteret alakítottak ki. Először két kutya harcolt egymással 20 percig, melyre 100 ezer forintos fogadást kötöttek a gazdáik. A küzdelemben az egyik kutya elpusztult. Ugyanekkor egy másik viadalt is tartottak a vádlottak, amelynek 32. percében a rendőrség beavatkozott, így az az állatviadal félbeszakadt. A rajtaütésről videó is készült:

Az állatviadalok szervezésében és a kutyák kínzásában vezető szerepet játszó vádlottakkal szemben az ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben beismerő vallomást tesznek és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, a bíróság egy-egy év börtönbüntetésre ítélje őket, további társaik elzárásra és pénzbüntetésre számíthatnak ugyanilyen feltételek mellett.

A nyomozáson nagy számban foglalt le a rendőrség állatviadal céljára kiképzett, illetve a viadalon ténylegesen részt vevő kutyákat. Ezeket a vádlottak nem kapják vissza, ugyanis az eljárás során egy részüket értékesítették, míg a többi kutya elkobzására tett indítványt az ügyészség. Ugyanígy elkobzás alá esnek a kutyák kiképzéséhez használt speciális eszközök, illetve az a nagy mennyiségű gyógyszer, fecskendő, tű is, amit a vádlottak a bűncselekmények elkövetéséhez használtak.

(via Ügyészség)