Nincs már hiteltartozása a koronavírusban meghalt mentőtiszt családjának

Néhány hete indult gyűjtés azután, hogy meghalt a 47 éves mórahalmi mentőtiszt, Hatvani Balázs, aki pandémia kezdetétől segítette a betegeket, de végül ő is a Covid áldozata lett. Azonban jótékonysági kezdeményezés olyannyira sikeres lett, hogy a hitel miatt már nem fog a család feje fájni.

Az Index beszámolt róla, hogy a férfi felesége három gyermekükkel és egy jókora hiteltartozással maradt egyedül, ezen igyekezett segíteni az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja, melynek az apa és fiai a tagjai voltak. Az sportegyesület gyűjtés szervezett a családnak és egy kutyás sporteseményt is meghirdetett, ahol a megemlékezés mellett a nevezési díjjal a családot is támogatni lehet.

Sokan megmozdultak a tragédiát elszenvedő család megsegítéséért, köztük a mórahalmi származású ördög Nóra és Sebestyén Balázs is. Az egyik adományozó pedig Tiborcz István volt, aki maradéktalanul kifizette a család hiteltartozását – írja a Szeged365. Az üzletember meg is látogatta őket, és karácsonyi ajándékokat vitt a gyerekeknek, amiről a városi gyűjtés szervezője, a Mórahalmi Mentőállomást vezető Gera Zsolt számolt be a Facebook-oldalán.

Mindenkinek hozott ajándékot, Zalán imád legózni, Eszter vágyott egy tabletre, Barni pedig nagyon szeret fényképezni és szüksége volt egy állványra. Annak érdekében, hogy a gyerekek otthonról tudjanak tanulni ezek mellé érkezett egy laptop is meglepetésként. Miután minden gyereket beszippantott a sok ajándék, volt lehetőségünk beszélgetni. Nem volt semmi művi, semmi megrendezett. Ültünk a kis teraszból átalakított étkezőben, a kihúzható kis asztal mellett egy széken, és Esztike által készített kókuszgolyót majszoltuk

– írta a közösségi média bejegyzésében Gera Zsolt. A gyűjtés szervezője azt is elmondta, hogy Tiborcz István megígérte, továbbra is a család mellett marad, és mindenben segíteni fogja őket.

(via Szeged365)