Lezúdult a lavina a Nagy-Fátrában, meghalt egy ember

Két síalpinistát temetett maga alá hétfőn egy lavina Szlovákiában, a Magas-Fátrában, az Osztredok-csúcs és a Krizna-csúcs között. Az egyik férfi holttestét megtalálták a hegyimentők, a másik személy után még kutatnak.

A Hegyimentő Szolgálat hétfő este közzétett közleménye szerint a lavináról hétfőn délben érkezett bejelentés a 112-es segélyhívó számra. A szemtanúk azonnal megkezdték a keresést a lavina helyszínén, de sajnos, egyik férfinál sem volt lavinamentő berendezés, amely nem tette lehetővé a gyors lokalizálásukat.

A hegyimentők a besztercebányai és a zsolnai légimentőktől is segítségét kértek, akik velük együtt keresőkutyás mentőket is a helyszínre szállítottak. A keresés során a RECCO radar technológiás keresőberendezést is bevetették, valamint a lengyel, tátrai önkéntes hegyimentő szolgálatot is segítségül hívták, amelynek két tagját Zakopanéból szállították a helyszínre egy telefonkészülékek lokalizálására szolgáló berendezéssel együtt.

Még a lengyelek megérkezése előtt megtalálták az egyik, 46 éves áldozatot. A másik eltűnt személyt viszont sötétedésig nem sikerült megtalálni és a további lavinák kockázata miatt hétfő este felfüggesztették a keresést. A hegyimentők kedd is folytatják a kutatást a belügyminisztérium légi egységének a közreműködésével – közölte a Hegyimentő Szolgálat.

A lavina helyszínéről egy rövid videót is feltöltöttek a világhálóra:

(via bumm.sk)