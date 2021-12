Az Emmi szerint Gyurcsány Ferenc áll a pedagógussztrájk mögött

Mint arról korábban beszámoltunk, a sztrájktárgyalások újabb sikertelen fordulója után a pedagógus-szakszervezetek úgy döntöttek, hogy drasztikusabb lépéseket tesznek az oktatás problémáinak megoldása érdekében. A január 31-re és március 16-ra beharangozott sztrájkra az Emmi is közleményben reagált, véleményük szerint a pedagógusokat nem más irányítja, mint Gyurcsány Ferenc.

A baloldal minden választási kampányban dróton rángatja a pedagógus-szakszervezeteket, és politikai akciókra veszi rá őket. Teszi ezt úgy, hogy a baloldal kormányzása idején több ezer pedagógust tett utcára, elvett tőlük egyhavi bért és megalázóan alacsony bérekért dolgoztatta őket

– fogalmaztak, majd megjegyezték, hogy „a Gyurcsány-párt befolyása alatt álló szakszervezetek most is úgy hirdetnek sztrájkot, hogy az átfogó pedagógusbér-emelési program után januárban újabb tízszázalékos pedagógusbér-emelés lép életbe, amelyet 2023-ban újabb béremelés követ.

A minisztérium szerint a szakszervezetek az oltásokkal kapcsolatban is következetlenek. Felidézték, hogy idén tavasszal épp a tanárok kérték, hogy a jelenléti oktatás csak akkor álljon vissza, ha a pedagógusok már be vannak oltva, most mégis visszautasítják az intézkedést.

A járvány elmúlt hónapjaiban a gyerekek és a szülők eleve sok időt töltöttek otthon, és ez sokaknak okozott tanulási nehézséget. A pedagógussztrájk miatt egy újabb tanítás nélküli időszak a gyerekekre és a szülőkre is további, indokolatlan terhet róna

– folytatta az Emmi közleményben, majd hozzátették, hogy a január 12-én folytatódó sztrájktárgyalásra továbbra is nyitottak. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a tárgyalásokon ugyanakkor éppen a nyitottságot hiányolták Kisfaludy László helyettes államtitkárból.

Eddig bíztunk abban, hogy a tárgyalóasztal mellől sikerül eredményre jutni, de hiába. Figyelmeztető sztrájkot hirdetünk, mert elfogyott a türelmünk

– kommentálta a történteket Szabó Zsuzsa.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)