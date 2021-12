Karanténba került a Fővárosi Állat- és Növénykert 57 pelikánja és 46 másik vízimadár, amelyeket ezért átmenetileg a nagyközönség sem láthat. A rendkívüli intézkedés oka, hogy két elpusztult pelikánból a madárinfluenzáért felelős, H5N1 altípusba tartozó vírus jelenlétét mutatták ki – tudatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy több magyarországi megyében is kimutatták a madárinfluenzát, ezért biztonsági intézkedéseket vezettek be, például a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum madárparkjának teljes állományát fel kellett számolni. Később csaknem ötezer egyedet számláló tenyészpulyka-állományban a Békés megyei Kondoroson betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében azonnal megkezdték a telep felszámolását. A vírust kimutatták Szombathelyen, illetve Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baromfiállományokban is.

Az állatkert szakemberei azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, majd a Nébih munkatársaival közösen elvégzett helyszíni szemle alapján döntöttek a szükséges intézkedésekről.

Az érintett 103 egyedet a fővárosi állatkert és a hivatal szakemberei speciális előkészületek után egyenként befogták és megvizsgálták. Ezután az állatkertnek a közönség által nem látogatható részén kialakított karanténba kerültek, ahol lehetőség van arra, hogy az állatokat kis csoportonként elválasszák egymástól is. A madaraktól egyenként vett minták egyikéből sem lehetett kimutatni a vírust, így minden jel arra mutat, hogy a gyors intézkedéssel a vírus belső terjedését eddig sikerült megállítani.

Az intézkedések az állatkert szokásos látogatási rendjét annyiban érintik, hogy a rózsás és a borzas gödényeket, valamint a Krokodilház melletti récés tavacska és a fekete hattyúk tavacskájának lakóit a nagyközönség átmenetileg nem láthatja.

(via Nébih, MTI)