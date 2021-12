Erős, viharos széllökések miatt adtak ki riasztást

Az erős szél mellett pénteken több órára kisüt a nap, ami alól a keleti tájak jelentenek majd kivételt, ahol a köd, illetve a rétegfelhőzet akár tartósabban is megmaradhat – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A Tisza térségét leszámítva az északnyugati szél nagy területen lesz erős: napközben főként a Dunántúl középső részén fokozódhat többfelé viharossá (60-70 km/h) az északnyugati szél, a Dunántúli-középhegység magasabb részein és a Balatonnál a legerősebb széllökések elérhetik a 70-80 km/h-t is. Délutánra északkeleten is megerősödik az északias szél, a Bodrogközben viharos (60-70 km/h) lökések is előfordulhatnak. Estére mindenütt veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok közt valószínű, késő estére -3 és +5 fok közé hűl le a levegő általában. Péntek estétől további felhővonulásokra lehet számítani, a hajnalra viszont a legtöbb helyen már kiderül az ég, az idő inkább a kisebb körzetekben maradhat felhős.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A délkeleti megyékben néhol nagyobb eséllyel hózápor is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de ennél jóval hidegebb lehet a szélcsendes északkeleti részeken.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat)

(Borítókép: Sóki Tamás / MTI)