Egy hirtelen haláleset miatt, barátai kérésére lemondott Jászboldogháza polgármestere

Személyes okokra hivatkozva lemondott a mintegy 1700 lakost számlaló Jászboldogháza polgármester, Szűcs Lajos – adta hírül az MTI. A települést 20 éve irányító fideszes városvezető erről szóló döntését a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település közösségi oldalán tudatta.

Ahogy a december 15-i keltezésű bejegyzésben fogalmazott: egy hirtelen haláleset következtében, barátai kérésére döntött úgy, hogy visszatér a mezőgazdaságba, amelytől indoklása szerint sosem tudott teljesen elszakadni.

A település vezetését ideiglenesen Joó-Kovács Balázs (Fidesz-KDNP) alpolgármester veszi át. A jelenleg hatályos veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján időközi választás egyelőre nem tartható.

Nehéz döntés volt, melynek eljött az ideje

– írta Szűcs Lajos a bejegyzésében. „Nem búcsúzom el senkitől, mert nem megyek sehová, itthon maradok Jászboldogházán. Bízom benne, hogy a jövőben más szerepekben szolgálhatom még az itt élőket, a falut, amely a miénk, hiszen számunkra van múltja, jelene és jövője is! Egyszer talán hosszabban is megírom gondolataimat és érzéseimet, melyek az elmúlt két évtizedről kavarognak most bennem” – fogalmazott a leköszönő polgármester.