Karikó Katalin kapta a Bolyai-díjat

Karikó Katalin kapta idén a Bolyai-díjat. Az mRNS-technológiát kifejlesztő tudóst az elismerés pénteki átadásakor Áder János köztársasági elnök méltatta. – Egy kutató életében ott sorjáznak a kudarcok és az elutasítás, a sikertelen pályázatok – mondta beszédében Áder János köztársasági elnök, de rögtön hozzátette azt is, hogy mindez hozzátartozik a sikeres tudományhoz, még akkor is, ha soha nem kap helyet az idézett cikkekben és a híres tudósok önéletrajzában. – Rögös út a tudományé – mondta a köztársasági elnök, hangsúlyozva, hogy az mRNS-technológia útja is ilyen volt, és kezdeti csalódások után vált mára megalapozott tudássá, amelyből eszköz lehet számtalan betegség elleni küzdelemben.

Az államfő emlékeztetett: Karikó Katalin a hirtelen jött népszerűség közepette is szerény maradt, pedig megtanulta, hogy aki megszállottan ragaszkodik az igazához, és hajtja a bizonyítás kényszere, annak előbb-utóbb igaza lesz.

A köztársasági elnök kiemelte: az mRNS-technológia ma már nemcsak egy magyar kutató vesszőparipája, hanem különleges lehetőség a gyógyításban és a betegségek megelőzésében, Karikó Katalin pedig nemcsak sikeres, de híres is lett.

Áder János emlékeztetett rá, hogy Karikó Katalin nem a koronavírus megjelenésekor kezdett oltóanyag-fejlesztéssel foglalkozni, és az mRNS-technológiára előbb gondolt, mint azok, akik csak a már ismert problémák alapján kutatnak. Azért lehetett annyira gyors a Covid elleni vakcina fejlesztése, mert a technológia már készen állt Karikó Katalin tiszteletet parancsoló teljesítménye miatt, aki felismerte a felismerhetetlent, és elindult az akkor még járatlan úton – hangsúlyozta Áder János, és hozzátette:

Karikó Katalin ma már nemcsak egy a számos kiváló magyar tudós közül, hanem világsztár, akinek számít a véleménye, és aki kiérdemelte a Bolyai-díjat, amely Magyarország talán legnagyobb tudományos elismerése.

A díjat megköszönve Karikó Katalin arról beszélt, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy a Bolyai-díj kuratóriuma őt tartotta érdemesnek az elismerésre. A tudós köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették élete és tudományos pályafutása során, és reményét fejezte ki, hogy egyre több fiatal választja majd életcélul a tudományos kutatást.

(Borítókép: Karikó Katalin a Bolyai-díjjal. Fotó: Kaszás Tamás / Index)