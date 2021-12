Csökkent a fertőzöttek száma, 154-en haltak meg

Az elmúlt napon 4977 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 154 beteg – derül ki a kormányzati tájékoztató oldalon pénteken közzétett adatokból.

A beoltottak száma 6 208 430, közülük 5 923 284 már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 065 350-en éltek.

éltek. A járvány kezdete óta összesen 1 218 295 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 37 530 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 026 254, az aktív fertőzötteké 154 511 főre csökkent.

Kórházban 5856 beteget ápolnak, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen.

Az előző napon közölt adatok alapján 5298 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon 29,752-es mintavétel mellett, a betegség szövődményeibe 144 haltak bele. Kórházban 6109 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 542-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 200 040 volt, közülük 5 194 603 fő már mindkét oltást felvette, a harmadik oltás lehetőségével 3 043 950-en éltek.

Csütörtök reggel elindult egy újabb oltási akció Magyarországon, amelyet a kórházi oltópontokon december 16. és december 18. között szerveztek meg. Az oltás felvételére továbbra is 101 kórházban van lehetőség. Előzetes időpontfoglalás nélkül az alábbi időpontokban lehet menni az oltópontokra:

december 16. csütörtökön 14–18 óra között,

december 17. pénteken 14–18 óra között,

december 18. szombaton 10–18 óra között.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról számolt be nemrég, hogy nem nagy számban ugyan, de a gyerekeknél is előfordult a koronavírus-fertőzés, amely súlyos, szövődményes eset is lehet.

Az oltással a gyermekek nemcsak a saját egészségüket védik meg, hanem a közösségek, elsősorban a családtagoknak az egészségét, hiszen tudjuk, hogy otthon szülők, nagyszülők, dédnagyanyák, dédnagyapák vannak, akiket szintén védelmezni szeretnénk

– tette hozzá Müller Cecília. Emlékezett, hogy miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyta az 5 és 11 év közötti gyermekek védőoltását a koronavírus ellen, Magyarországon is megkezdődhetett ezek beadása.

A gyermekeket kevésbé érinti a koronavírus-megbetegedés. Ez igaz volt főképpen a járvány elején, még az eredeti vuhani törzsnél, majd azt láttuk, hogy a mutálódásnak köszönhetően már a gyermekek korosztálya is bevonódik tulajdonképpen a fertőzésekbe

– fogalmazott Müller Cecília, aki szerint az egyéni védelmen túl a gyermekek oltása is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család védetté váljon.

Magyarországon a közelmúltban újabb két omikron-gyanús esetet találtak abban a magánlaborban, ahol a hét elején elsőként mutatták ki itthon az új mutánst. A két mintát jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központban vizsgálják.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos ultrahangos vizsgálatot végez a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)