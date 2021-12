A közleményből kiderül, hogy az influenzavírust már kimutatták a laboratóriumi mintákban. Az orvoshoz forduló betegek

18,8 százaléka 14 év alatti gyerek,

37,9 százaléka 15–34 éves felnőtt,

29,8 százalékuk a 35–59 évesek,

13,5 százalékuk pedig a 60 év felettiek korcsoportjába tartozott.

Mint írják, a 49. héten elvégzett vizsgálatok az influenza A vírusát mutatták ki két esetben is. Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője a napokban azt mondta, hogy az idei enyhébb járványügyi intézkedések, illetve az újonnan megjelent influenza-vírustörzsek miatt Magyarországon a korábbiakhoz képest ebben az évben sokkal súlyosabb influenzajárványra lehet számítani. Emlékeztetett: a magyar lakosságnak általában a negyede fertőződik meg influenzavírussal, de tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, viszont az előrejelzések 30-40 százalékos, rendkívül magas fertőzöttségről szólnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője szerint egyszerre is beadható a koronavírus és az influenza elleni oltás, hatásfokukat nem befolyásolja az egybeesés. Siddhartha Datta, a WHO európai regionális vakcinatanácsadója azt mondta, hogy bárki megkaphatja a két vakcinát együtt, nem csökken egyik oltóanyag hatásossága sem.

