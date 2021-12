Márki-Zay: Vidéken is elindult a népszavazási aláírásgyűjtés

Vidéken is elindult a Diákvárosra és a 270 napos álláskeresési járadékra vonatkozó népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtési kampány – jelentette be Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártszövetség közös miniszterelnök-jelöltje a Tolna megyei Bátaszéken. A politikus – mielőtt Baranya, Somogy és Tolna megye ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltjeinek társaságában aláírta volna az íveket – úgy fogalmazott, hogy „az egészséges vidéki emberek pontosan tudják, mik ennek az országnak a valódi problémái”. Kijelentette: „Nem az óvodások nemváltó műtétje, nem a fideszes rezsicsökkentésből is lopó fideszes politikusok hazudozásai a legnagyobb problémánk, hanem a megélhetési kérdések, a szegénység, a halálozás és a korrupció.” Úgy vélte, a valódi probléma az, hogy

Orbán Viktor alatt az Európai Unió legkorruptabb országa lett Magyarország, hogy az egész világon itt haltak meg a legtöbben Covidban és itt él a legtöbb szegény ember; négy magyarból három az uniós szegénységi küszöb alatt.

A Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere által kezdeményezett népszavazás kérdéseire térve Márki-Zay Péter azt mondta: a Fudan Egyetemre, illetve a Diákvárosra vonatkozó kérdés esetében azt mondhatják ki az emberek, hogy „ne Orbán Viktor döntse el, hogy egy kínai kommunista migránsegyetemnek adjanak több adófizetői pénzt, mint az összes magyar egyetemnek együttvéve”. Mindez nemcsak ostobaság lenne, hanem a haza elárulása is – fűzte hozzá. A „kínai kommunista migránsegyetem” helyett a vidéki magyarok fővárosban tanuló gyermekeinek kell megfizethető szállást építeni tanulmányaik idejére – közölte.

A másik – szerinte hasonlóan fontos – kérdés arról szól, „akarjuk-e azt, hogy Magyarországon legyen a legrövidebb álláskeresési támogatás az egész Európai Unióban, vagy elfogadjuk, hogy a Covid idején ne három, hanem kilenc hónap legyen az álláskeresés támogatott időszaka” – mondta.

A politikus beszédét követően képviselőjelölt-társaival együtt aláírta a népszavazási kérdések gyűjtőívét.

(Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester az általa benyújtott népszavazási kezdeményezésekhez szükséges aláírásgyűjtő ívek átvétele után a Nemzeti Választási Irodánál 2021. december 15-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)