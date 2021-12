A Wizz Air szerdai, Berlinbe tartó járatával együtt kelt szárnyra a hír, hogy 95 utast Budapesten hagytak egy erősen vélelmes szituációban. Most úgy tűnik, akadnak még panaszok és félreértések.

Amint arról szerdán az Index is beszámolt, komoly elégedetlenség bontakozott ki a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután a Wizz Air 95 utasát nem engedték fel a Berlinbe tartó gépre. Úgy tudni, a szerdán 11:05-kor induló járatra a beléptetést végző munkatárs összeszólalkozott az egyik utassal, aki nem rendelkezett egy, a Németországba való belépéshez szükséges dokumentummal. Az utasok szerint a vitát követően a légitársaság alkalmazottja 84 ember után lezárta a beszállást, majd azt jegyezte be a rendszerbe, hogy 95 utas nem jelent meg, illetve nem rendelkeznek az említett dokumentummal. Csakhogy a 95 utas ott volt, végig is nézték, ahogy a repülőgép felszáll.

A légitársaság később azzal indokolta a történteket, hogy több mint 50 utas nem rendelkezett kitöltött PLF (passenger locator form) dokumentummal, amely kötelező feltétel ahhoz, hogy beléphessenek Németország területére. Az utasok azonban egészen mást állítottak, szerintük minden szükséges dokumentum az érvényes jegyükkel együtt náluk volt.

Cikkünk megjelenése után egy olvasónk arról számolt be, nem egyedi jelenség, hogy efféle vitatható esemény történik a Wizz Airnél a Liszt Ferenc repülőtéren. Elmondása szerint december elején Dubajba utazott volna a légitársaság járatával, azonban egy, a Wizz Air budapesti földi kiszolgálását ellátó Menzies Aviation Hungary Kft. alkalmazásában levő nő azt közölte vele, hogy a PDF-ben bemutatott, 72 órán belüli negatív koronavírus PCR-tesztjét csak kinyomtatva tudja elfogadni, ellenkező esetben nem engedi fel a járatra.

Nyomtatott dokumentum híján a Menzies Aviation ticketing részlegéhez irányították, ahol 3500 forintos díj ellenében voltak hajlandóak kinyomtatni az igazolást, amit megtagadott, mivel állítása szerint a vonatkozó szabályzatok sehol nem írták elő, hogy a teszt eredményét nyomtatva kell bemutatni. Mint közölte, nem található erre vonatkozó felszólítás sem a Wizz Air honlapján, sem a honlapon megadott, Egyesült Arab Emírségek kormányához tartozó weboldalakon, emellett az utazást megelőző tájékoztató e-mailekben sem említettek ilyesmit.

Mivel ennek fényében a 3500 forintos díj kifizetését nem érezte jogosnak, nem engedték fel a járatra, így nem tudott elutazni. Az esetről jegyzőkönyvet szeretett volna felvenni, amit azonban megtagadtak, s más módot sem adtak a panaszkezelésre, ellenben a „megbeszélésbe” olvasónk elmondása szerint bevonták a reptéri biztonsági szolgálatot is. Az ügyben Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztályához fordult, akiktől az ügy kivizsgálását kérte,

választ azonban egyelőre nem kapott tőlük.

Az Index kérdéseivel megkereste a Menzies Aviation Kft.-t, akiknél afelől érdeklődtünk, mire alapozták a kötelezően kinyomtatott PCR-teszt szükségességét, illetve, hogy kaptak-e erre vonatkozó kérést a Wizz Airtől, vagy máshonnan. Válaszukban azt írták, mindenben a légitársaság által előírt, elvárt és megkövetelt utasításoknak megfelelően kell eljárniuk, a jelzett esetben pedig a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vonatkozó szabályain túl a Wizz Air is ezt írta elő.

Kerestük a légitársaságot is, ők azt közölték, hogy a jelzett utazás „a Wizz Airen kívül álló okok miatt” hiúsult meg, emellett a hasonló esetek elkerülése érdekében közvetlenül a légitársaság felületén történő jegyfoglalást javasolták, valamint a Wizz Air utazástervező térképét ajánlották figyelmünkbe.

Csakhogy a lapunknál jelentkező panaszos éppen a Wizz Air hivatalos honlapjára hivatkozott, ahol a Budapest-Dubaj viszonylatra vonatkozóan továbbra is az szerepel, hogy „nyomtatott, vagy digitális igazolás” formájában kell bemutatni a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet, annak ellenére, hogy a IATA honlapján kétségtelenül a nyomtatott tesztre vonatkozó elvárás szerepel. Arra nem kaptunk egyértelmű választ a Wizz Airtől, hogy az utazást megelőző napokban tájékoztatták-e az utasokat e-mailben a kötelezően nyomtatandó PCR-teszttel kapcsolatban.