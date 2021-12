Mint arról korábban beszámoltunk, december 14-én megkezdődött az 5–11 éves gyerekek oltása. A szülők a vakcinainfo.gov.hu oldalon történő regisztráció után az eeszt.gov.hu oldalon különböző oltópontok és időpontok közül választhatnak, de Havasi Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy a háziorvosoknál online regisztráció nélkül is lehet oltást kapni.

„A kollégák igény szerint elküldik a regisztrációs lapot, így a szülők azt már otthon is kitölthetik, de ha ez elmarad, pótolhatják a helyszínen, erre minden, az oltás szervezését vállaló rendelőben megvan a lehetőség. Fontos tudni, hogy ha a gyermek a közelmúltban átesett Covidon, akkor a fertőzéstől számítva három hónapot kell várni az oltásig” – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az Indexnek a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke, aki szerint az első tapasztalatok nagyon pozitívak, információi szerint eddig egy gyereknél sem okozott súlyos allergiás reakciót az oltás.

Kiemelte, hogy a klinikai vizsgálatok alapján az 5–11 éveseknél a Pfizer 90 százalék feletti hatékonysággal működik, ami azt jelenti, hogy 90 százalékkal kevesebben betegednek meg azok közül, akik kaptak oltást.

Az immunizálás krónikus betegség esetén sem ellenjavalt, sőt, nagyon is fontos, hogy a tüdő-, és szívelégtelenségben szenvedők, valamint a cukorbeteg és krónikusan elhízott gyerekek minél hamarabb kapjanak oltást, ők ugyanis nagyobb veszélyben vannak. Ugyanakkor a járvány korábbi hullámaival ellentétben most azt is látjuk, hogy a makkegészséges gyerekeknek is kell a védelem, az újabb mutációk időről időre ugyanis okoznak meglepetéseket, egy amerikai statisztika nemrég mutatott rá, hogy a súlyos állapotban lévő covidos gyerekek csupán egyharmadának van valamilyen alapbetegsége

– mondta Havasi Katalin.

Az elmúlt hetekben valóban sorra érkeztek a hírek arról, hogy gyerekek kerülnek intenzív osztályra, lélegeztetőgépre. A légzési nehézségek mellett a felnőttekhez hasonlóan náluk is jelentkezhetnek szív-, vese-,emésztési- és/vagy idegrendszeri panaszok, de a sokszervi gyulladás is komoly gondot jelent, ez az utóhatás ráadásul a tévhitekkel ellentétben enyhe betegség után is jelentkezhet.

„Bár itthon eddig egy gyermeket sem vesztettünk el sokszervi gyulladás következtében, volt rá példa, hogy már csak a transzplantáció segített, ami azt hiszem jól jelzi, hogy miért kell a koronavírust minden korosztályban komolyan venni” – mutatott rá a HGYE elnöke.

A gyerekek körében is csökken a negyedik hullám intenzitása

December elején az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint rekordszinten volt hazánkban a 15 év alatti koronavírusos betegek száma. Havasi Katalin szerint a napokban már a gyerekek körében is tapasztaltak némi csökkenést, de még korántsem jelenthetjük ki, hogy túl vagyunk a nehezén.

„Az omikron a deltánál is gyorsabban terjed, így egyre inkább az látszik, hogy valamelyik variánst mindenki el fogja kapni, a kérdés csak az, hogy ki hogyan vészeli át a betegséget, ebben pedig döntő szerepet játszik az oltás” – tette hozzá a gyermekorvos.

(Borítókép: Egy fiút beoltanak a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján 2021. december 15-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)