Sorban álltak az emberek az első ózdi McDonald's megnyitásánál

Sorban állva várták a helyiek pénteken, hogy megnyíljon a McDonald's ózdi gyorsétterme, amely országosan már a multinacionális cég 96. üzlete. Az eseményen a város jobbikos polgármestere is részt vett, aki a vállalat sajtóközleményében úgy nyilatkozott:

Fontos nap a mai Ózd életében. Az étterem megnyitásával közel 70 vendéglátó munkahely jött létre városunkban. Ez a helyi vendéglátó képzésben résztvevő fiatalok elhelyezkedését segíti majd, és közel 70 ózdi lakos számára biztosít munkahelyet és megélhetést. Az étterem a város számára plusz vonzerőt is jelent, várhatóan a környező településeken élők is gyakrabban fognak Ózdra látogatni, aminek a város más szolgáltatói számára is pozitív hozadéka lehet