A Századvég is igazolja, hogy megtört az ellenzéki lendület

Úgy tűnik, Márki-Zay Péter továbbra is képtelen magához vonzani a jobboldali érzelmű választókat, illetve az is kedvezőtlen a számára, hogy az ellenzék mérései is komoly kormánypárti előnyt mutatnak. A decemberi mérések szerint az ellenzéki miniszterelnök-jelölt csakis a fővárosban népszerű.

Közelebb került decemberben a korrupcióellenesség melletti másik víziójához Márki-Zay Péter, miszerint akár miniszterelnökjelölt-cserét is végrehajthat a baloldali ellenzék. Az esetleges személyi változásokról a napokban beszélt egy lapinterjúban a politikus, aki elismerte, hogy az előválasztás lezárultával az ellenzék lendülete megtört. A politikus aggodalmát több közelmúltban készült mérés is indokolhatja. A kutatások publikálásának időrendjében haladva egyrészt kiderült, hogy továbbra is képtelen magához húzni a jobboldali érzelmű választókat, emellett az is kedvezőtlen számára, hogy még az ellenzék mérései is komoly kormánypárti előnyt hoztak ki.

Ami a személyére nézve jelent visszajelzést, az a Századvég októberi felmérése, ami szerint azon megkérdezettek 44 százaléka, akik szívesen látnák miniszterelnöki pozícióban Márki-Zay Pétert, politikai önbesorolásuk alapján baloldalinak, 45 százalékuk középen állónak vallotta magát, míg a baloldal miniszterelnök-jelöltjének támogatói között a magukat jobboldalinak vallók aránya csupán 9 százalékra volt tehető.

Két hónapja lényegében nem tudták kimutatni a Fidesz-KDNP szimpatizánsainak arányát annak a Márki-Zay Péternek a támogatóinak körében, aki „nemzeti frontjába” bevonná többek között a jobbközép, konzervatív keresztény identitású embereket is.

Szintén októberben jött ki egy másik Századvég tanulmány, miszerint Márki-Zay Péterről a magyar választók 42 százaléka alkotott kedvező, 47 százalék pedig kedvezőtlen véleményt.

Ha megnézzük a 444.hu által megszellőztetett, egyelőre nem nyilvános felmérést, azt láthatjuk, hogy míg októberben több kutató is nagyon közel mérte egymáshoz az ellenzéket és a kormánypártokat, addig a „titkos dokumentumban” már az áll, hogy decemberben 46 százalékos a Fidesz–KDNP és 32 százalékos az ellenzéki összefogás listájának támogatottsága. Miniszterelnökjelöltként ez sem túl jó hír Márki-Zaynak.

A válaszadók 52 százaléka azt mondta, hogy a kormány maradását szeretné, és csak 43 százalék váltana.

A kiszivárgott közvéleménykutatás realitását Márki-Zay Péteren kívül más ellenzéki politikus is vitatja.

Ugyancsak a 444.hu írt arról, hogy megy a kapkodás az ellenzék térfelén, januártól készültek intenzívebb kampányra, az előválasztás után ki kellett találni, milyen stáb és hogyan vezesse a közös kampányt, miközben meglepetésre Márki-Zay Péter lett a miniszterelnök-jelöltek versenyében a befutó. Ismert, önálló logója nem lesz a szövetségnek, mert a szavazólapokon az ellenzéki pártok emblémája szerepel. Közös név és dizájn készül, csak még nem sikerült dönteni ezekről, pedig két párt is szórólapozós kampányt tervezett december elejére, de a kampányközpontból szóltak, hogy várják meg vele a közös dizájnt. Kidobott idő – foglalta össze határozottan Márki-Zay „megfontoltságát” még a közös csapat összeállításakor Donáth Anna, a Momentum elnöke,

aki bár rápirított a hódmezővásárhelyi politikusra, elmondása alapján mindenben mellette áll, „populista üzenetei” ellenére is.

E tekintetben nincsen semmi különös az ellenzéki oldalon tapasztalható emberkedésben, hiszen maga a miniszterelnökjelölt is arról beszélt az Indexnek adott exkluzív interjúban, hogy vannak nézeteltérései az őt támogató pártok vezetőivel, sőt, a közös programalkotás „halad szépen, sokat léptünk már előre ebben a tekintetben is az ellenzéki pártokkal közösen. Felelőtlen ígéretnek tűnhet a részemről így karácsony előtt három héttel, de szerintem a nagy többsége még idén meglesz."

Az ellenzék miniszterelnökjelöltje az Indexnek beszélt arról is, hogy milyen eséllyel vág neki Hódmezővásárhelyen egyéniben, ahol Lázár János lesz a politikai ellenfele. Márki-Zay akkor azt felelte kérdésünkre, nem tart attól, hogy kikap,

még nagyobb esélyt látok Lázár János helyi legyőzésére, mint az ellenzék győzelmére a Fidesz ellen.

Hangsúlyozta, „ha az ellenzék országosan is győzni tud, amiért folyamatosan dolgozunk, akkor biztos, hogy Lázár Jánost is meg fogom verni itt helyben."

Decemberben mérték: kizárólag a fővárosban népszerű

Ennek némileg ellentmond a Századvég decemberben megjelent kutatása, ami azt hozta ki, hogy Márki-Zay Péter kizárólag a fővárosban népszerű, igaz ott is mindössze 49/47 (elfogadja/elutasítja – a szerk.) százalékos arányban. A megyeszékhelyeken élők közül 38 százalék kedveli és 53 százalék utasítja el. Hasonló értékeket hozott a közvélemény kutató a falvak és a kisebb városok esetében is – előbbinél 29/61, utóbbinál 34/56 százalék ez az arány.

A Századvég decemberben készült, legújabb felmérésének tanúsága szerint a hódmezővásárhelyi polgármesterről a megkérdezettek 36 százaléka nyilatkozott kedvezően és 56 százaléka kedvezőtlenül.

Ez már mínusz húsz pontos elutasítottságot jelent a már fent taglalt októberi eredményhez képest.

Márki-Zayt a 40 év alatti választók között 44 százalék kedveli, 48 százalékukról ez nem mondható el, 40 év felett 30 kedveli és 62 nem. A nyugdíjasok körében mindössze 24 százalék nyilatkozik róla kedvezően, 66 százalék pedig elutasítóan, a Századvég szerint, aki a bizonytalanokat is megmérte, ott a politikus kedveltsége jelenleg 24 százalék, elutasítottsága pedig 45 százalékon áll.

