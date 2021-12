Oláh Ibolya elmesélte, hogy megette egy hajléktalan szendvicsét

Néhány éve annyira nem volt pénze, hogy egy hajléktalannak kellett kisegítenie őt – ezt mesélte el most Oláh Ibolya, aki a Best magazinnak adott interjút.

A Megasztár első szériájában befutott énekesnőnek időről-időre anyagi gondjai támadnak. Azt mondta, hogy néhány éve volt egy időszak, amikor nem voltak koncertjei és elfogyott a pénze.

Pár éve egy hajléktalan nő kért tőlem pár forintot, mondtam neki, sajnos most nekem sincs, le vagyok gatyásodva, de nem hitte el. Megkérdezte, kérek-e a szendvicséből, aztán hozzám is vágta. Elkaptam, és megettem. Hát, ha valaki, én megtanultam megbecsülni minden falatot.

– fogalmazott Oláh Ibolya.

Az énekesnő azt is elmondta, hogy a koronavírus alatt szintén nem tudott koncertezni, viszont anyagi gondjai most nincsenek, mivel jelenleg is fuvarozóként dolgozik.

(via BorsOnline)

(Borítókép: Oláh Ibolya 2013. december 19-én. Fotó: Velvet)