Újabb omikronos fertőzöttet találtak Magyarországon

Újabb, az omikron-variánssal fertőzött embert találtak Magyarországon – értesült az RTL Híradó.

Azt írták, hogy a Neumann magánlabor közölte velük az új eredményt, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egyelőre még nem erősített meg. Korábban ugyancsak a Neumannban mutatták ki az első két esetet, ezek mellett pedig további gyanús eseteket is vizsgáltak. Ezek egyikében bizonyosodott most be, hogy valóban az omikron-variáns okozta a fertőzést.

A variáns az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi közlése szerint már 89 országban azonosították be. Európában az omikron-variáns leginkább az Egyesült Királyságban terjedt el eddig, ahol az utóbbi napokban rekordokat dönt az új fertőzöttek száma. A franciák péntek éjféltől kezdvele is zárták emiatt a beutazást a szigetekről,Londonban pedig szükségállapotot vezettek be, Hollandiát pedig szombat estétől kezdve lezárják az ünnepekre.



Egy kutatás szerint a variánsnál ötszörös az újrafertőződés esélye a delta-variánshoz képest, ezért ez ellen a vírus ellene kifejezetten nagy szükség lehet a harmadik oltásra.

(via rtl.hu)

(Borítókép: James D. Morgan / Getty Images)