Minden, amit tudni kell a mai aranyvasárnapról

A karácsony előtti utolsó vasárnapon már minden gyertya ég az adventi koszorún, a meghittség, a harmónia mellett azonban sokak számára a mai nap az utolsó hajrá kezdetét jelzi az ünnepek előtt.

Aranyvasárnapon általában nincs rövidített munkaidő a boltokban, ez csak abban az esetben nem igaz, ha az aranyvasárnap és a szenteste ugyanarra a napra esik. Ebben az évben ez nem így van, tehát az üzletekben az alábbi nyitvatartás van érvényben:

Az ALDI üzletek változóan reggel hét és este hét, vagy reggel hét és este nyolc óráig tartanak nyitva.

üzletek változóan reggel hét és este hét, vagy reggel hét és este nyolc óráig tartanak nyitva. Az Auchan Áruházak nyitvatartása szintén változó, reggel hattól legkésőbb este tízig lehet vásárolni.

Áruházak nyitvatartása szintén változó, reggel hattól legkésőbb este tízig lehet vásárolni. A CBA üzletek általánosan reggel héttől nyitnak, a legtöbb délután egy óráig bezár, néhol azonban este hatig nyitva lehetnek.

üzletek általánosan reggel héttől nyitnak, a legtöbb délután egy óráig bezár, néhol azonban este hatig nyitva lehetnek. A Lidl reggel hét és este hét között tart nyitva.

reggel hét és este hét között tart nyitva. A Metro áruházakban fél kilenctől este hét óráig lehet vásárolni.

áruházakban fél kilenctől este hét óráig lehet vásárolni. A Penny szintén reggel hét órától este kilencig tart nyitva.

szintén reggel hét órától este kilencig tart nyitva. A Spar és a Tesco a megszokott vasárnapi nyitvatartás szerint dolgozik.

Ha el szeretné kerülni az ünnepi zsúfoltságot, arra is van egy tippünk. A Google ugyanis olyan újítással rukkolt elő amellyel könnyen kikerülhetjük a zsúfolt helyeket. Az Area Busyness segítségével bármilyen területen meg tudjuk nézni, hogy az mikor számít zsúfoltnak és mikor járnak arrafelé kevesebben. Vagyis vásárlás előtt alaposan felkészülhetünk a vágyott bolt környékének látogatottságából, ki tudjuk sakkozni, hogy mikor is érdemes igazán útnak indulni, mikor járnak arra a legkevesebben. Ez nem csak az ünnepi időszakban lesz majd hasznos.

Egy jó karácsonyi vásár soha nem rossz

Vannak, akik számára ez a nap inkább a kikapcsolódásról szól, amire jó lehetőséget nyújtanak a karácsonyi vásárok. Aki Budapesten, a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra látogat, fontos, hogy ne felejtse otthon a védettségi igazolványát, ugyanis csak úgy lehet belépni a vásár területére.

Az ellenőrzéskor fel kell mutatni a személyazonosító igazolványt is.

Oltás hiányában azokat is beengedik, akik igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, akiknek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, az EESZT-ben legalább egy pozitív eredményű PCR-tesztjük vagy antigéngyorstesztjük van nyilvántartva, vagy az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesésüket. Nemcsak a magyarokat, de a külföldieket is ellenőrzik, nekik nemzetközi igazolást vagy negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk.

Budapest mellett több vidéki városban is vannak karácsonyi vásárok, így többek között. Baján, Debrecenben, Győrben vagy Szegeden.

Népszerű célpontnak számít a bécsi karácsonyi vásár is, ami végül december 13-án nyitotta meg kapuit. A korlátozásokat azonban csak azok számára oldották fel, akik már felvették a koronavírus elleni védőoltást, vagy felgyógyultak a betegségből. Az osztrák szabályozás szerint beltérben 25 főig, kültéren háromszáz főig engedélyezett a rendezvények megtartása. Étel és ital fogyasztása csak arra kijelölt helyen, ültetett formában lehetséges, ez pedig a karácsonyi vásárokra is érvényes.

Ha a vásárokon vesszük meg a családnak, barátoknak szánt karácsonyi ajándékot, érdemes odafigyelni a csomagolásra is. Ugyan már kevesebb műanyagzacskót használnak az emberek, de emelkedett a papír csomagolóanyagok kereslete és az ára is. A legnagyobb áremelkedés az idén következett be, inkább a második félévben. Ezek majd várhatóan jövőre fognak jelentkezni az árakban. Arra azonban mindenképpen számítanunk kell, hogy a termékhez viszonyítva a csomagolás ára akár a kifizetett összeg 5–30 százaléka is lehet.

Ha valami hidegre vágyik, van egy ötletünk

A síelés szintén egy remek kikapcsolódás lehet, akár barátokkal, vagy a családdal. A járvány miatt pedig egyre többen választják a hazai pályákat. Erről korábban Fehér Gyula, a Chernel István Sí- és Turisztikai Klaszter elnöke beszélt. Mint mondta, a pandémia idején rekordszámú magyar síelő vette igénybe a hazai sípályákat, ebben a szezonban is hasonló forgalomra számítanak.

Magyarország területén összesen 43 síelésre alkalmas síterep van, közülük a legismertebbek Epelényben, Kékestetőn, Bánkúton, Pécsett, Mátraszentistvánon, Sátoraljaújhelyen és Visegrádon működik.

A síszezon Ausztriában sem marad el, szigorú szabályozások mellett ugyan, de síparadicsomok nyitva tartanak. Arra azonban fontos figyelni, hogy karácsonyra a jelenleginél is több korlátozó intézkedés várható a koronavírus új variánsa, az omikron miatt.

Ausztria december 20-tól szigorít a beutazási feltételeken, így csak azok léphetnek be majd az országba, akik felvették a koronavírus elleni védőoltást, vagy igazoltan átestek a fertőzésen. Ők is csak akkor, ha fel tudnak mutatni egy friss, negatív PCR-tesztet, vagy a harmadik oltást igazoló iratot, különben karanténba kell vonulniuk. A karantén alól csak azok szabadulnak, akik beutazást követően negatív PCR-tesztet produkálnak. A szabályozás nem alkalmazható

a várandós nőkre,

a 12 évesnél fiatalabb gyerekekre és

az olyan emberek, akik egészségügyi okokból nem oltathatják be magukat (esetben orvosi igazolás szükséges).

Ha a szomszédos országba utazik, ne felejtsen el tájékozódni a határok helyzetéről sem. Jelenleg Ausztria felől a déli és keleti országhatár felé erős a tranzitforgalom. Az M1-es autópálya, M0-s autóút, M5-ös autópálya vonalán, továbbá az M43-as autópályán, és a határ felé vezető főutakon is megnövekedett forgalommal kell számolni, ami szakaszos torlódásokat és hosszabb menetidőt okozhat.

A magyar–ukrán határon 2–3 órás várakozási időre kell készülnie a kilépni szándékozóknak Beregsuránynál, Tiszabecsnél és Záhonynál is.

A magyar–román határszakaszon Nagykerekinél, Csanádpalotánál, Gyulánál és Csengersimánál a kilépésre várakozó kamion és személyautók várakozási ideje, akár az öt órát is elérheti.

Szerbia felé az M5-ös autópályán Röszkénél, illetve az 53-as főúton Tompánál kell többet várakozni a határállomásokon, járműtípustól függően akár 1–4 órát is.

Elő a képeslapokkal!

Amennyiben azon kevesek közé tartozik, akik még küldenek karácsonykor csomagot vagy képeslapot az ismerősöknek, akkor a december 20. egy fontos dátum lehet. A Magyar Posta ugyanis azt javasolja az ügyfeleinek, hogy legkésőbb eddig adják fel a karácsonyra szánt csomagokat.

Szóval elő a képeslapokkal, és még ma írják meg a kedves üzeneteiket a rég nem látott családtagoknak, barátoknak és ismerősöknek, különben csak karácsony után kapják majd kézhez azokat.

A posta egyébként ebben az időszakban számít a legtöbb csomagra, kalkulálva azzal, hogy az idei évben is rekordot fognak dönteni. Ezen időszak alatt a létszámot is megemelik, a logisztika területén pedig kölcsönzött munkaerőt alkalmaznak.

(Borítókép: Mohos Gábor a Szent István-bazilika segédpüspöke meggyújtja az első gyertyát az adventi koszorún az Advent Bazilika karácsonyi vásáron a bazilika előtti Szent István téren 2021. november 28-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán)