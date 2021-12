Viharos széllel és kínzó fejfájással indul a hét

Változékony időre érdemes készülni, ahol erős szél mellett sok napsütésre és csapadékra is lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Hétfő délelőtt felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Legnagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki hózápor, havas eső zápor. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen lesz erős, ám a nap második felében fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű; késő estére általában +2, mínusz 5 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: OMSZ / met.hu Hétfő délelőtti időjárás-előrejelzés

Este már túlnyomóan derült időre számíthatunk csapadék nélkül. Északkeleten, keleten azonban felhősebb körzetek is előfordulhatnak, ott hózápor is kialakulhat. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél tovább mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2, mínusz 7 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szöveges figyelmeztető előrejelzést adott ki az erős szél miatt. Reggelig főként a Dunántúl magasabban fekvő, hegyvidéki pontjain, a Budai-hegységben illetve a Kisalföldön lehet 70 kilométer per órás széllökésekre számítani (északnyugati irányból). Késő délutántól az északkeleti országrészben átvonuló hózáporokból lokálisan 2 centiméter friss hóréteg alakulhat ki, intenzívebb hózáporok esetén néhol akár ezt meghaladó hóréteg is képződhet.

Fotó: OMSZ / met.hu Hétfő esti időjárás-előrejelzés

Továbbra is a hidegfront és a szeles idő hatását érezhetjük országszerte – olvasható az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzésében. Ma is fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság, alvászavarok léphetnek fel, ráadásul vérnyomás-ingadozás, keringési problémák, rosszullét továbbra is kialakulhat. Mindezek mellé a hajnali fagyok hatására felerősödhetnek a ízületi bántalmak, görcsös panaszok.

(via Időkép, Országos Meteorológiai Szolgálat)