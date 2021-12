Terjed az omikron-variáns Magyarországon, tizenöt esetet azonosítottak

Már tizenöt omikronos esetet azonosítottak Magyarországon – közölték hétfő délután a kormányzati tájékoztató oldalon.

Mint arról az Index beszámolt, december 18-án még csak három omikronos esetről lehetett tudni Magyarországon. A két nappal ezelőtti adatokat a Neumann magánlabor közölte, ahol a két első esetet, majd a további gyanús eseteket vizsgálták.

A kormányzati oldalon most azt írták, hogy ezeket az eseteket a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában azonosították, ahol további omikron-gyanús mintákat is vizsgálnak.

A Koronavírus.gov.hu oldalán felidézik, hogy az omikron-vírusvariáns már több európai országban erősen terjed, és ragályosabb az eddigi variánsoknál, ugyanakkor a fertőzés súlyosságának megítéléséről eltérő információk vannak, mert még nincs kellő számú klinikai tapasztalat – tették hozzá, majd arra kérték az embereket, hogy vegyék fel az oltást.

Mint megírtuk, az omikron-variáns éppen csak megjelent, az erről szóló első hírek után szinte azonnal világszerte elterjedt. Az Egyesült Államokban legalább tizenhét államban, világszerte ötven országban, köztük az Európai Unión belül is villámgyorsan kimutatták azóta, hogy dél-afrikai tudósok bejelentették az új szupermutáns létezését.

Korábban arról is írtunk, hogy ugyan Gautengben azonosították, de valószínűleg nem ott mutálódott. Az első ilyen variánsokat még november 11-én gyűjtötték be Botswanában. Tudósok szerint az, hogy a koronavírusnak ebben a változatában ennyi mutációt találtak, arra utal, hogy a mutáns egy immunhiányos HIV-fertőzött szervezetében keringhetett mint állandó fertőzés, és folyamatosan változva alakult ki.

Nem csitul a járvány

A reggel közölt, hétvégi összesített adatokból kiderült: az elmúlt három napban 10 105 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 366 koronavírusos beteg. Kórházban 5537 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 503-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 226 399 fő, közülük 5 937 305 fő már a második oltását is megkapta, 3 104 194-en pedig a harmadik oltást is felvették.

Az elmúlt három napban összesen 10 105 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 228 400 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt három napban meghalt 366, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 896 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 048 633 fő, az aktív fertőzötteké pedig 141 871-re csökkent.

Egy héttel ezelőtt, azaz december második hétvégéjén 16 017 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, meghalt 455 beteg. Kórházban akkor 6531 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 565-en voltak lélegeztetőgépen. Legutóbb pénteken közöltek járványügyi adatokat , akkor 4977 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 154 beteg; kórházban 5856 beteget ápoltak, közülük 519-en voltak lélegeztetőgépen.

Oxfordi szigortérkép: Magyarország nagyon laza

Egy nemzetközi összehasonlításból kiderül, hogy Magyarországon más országokhoz képest szinte alig vannak korlátozások a járvány, illetve az egyre inkább terjedő omikron-variáns miatt. Az Oxford Egyetem által készített mutató, az Our World in Data számos kimutatása közt látható egy szigorúsági index is, amely egy egytől százig terjedő skálán pontozza – más országokkal is összevetve –, hogy milyen járványügyi intézkedésekkel küzdenek az államok a koronavírus-járvány ellen. A térképen sötéttel jelölik azokat az országokat, ahol sok korlátozás van, és világossal azokat, ahol csak kevesebb. Látható, hogy Magyarország a legvilágosabb országok közé került.

(Borítókép: Egy egészségügyi dolgozó teszteredményeket vizsgál a laboratóriumban. Fotó: Stefano Guidi / Getty Images)