Radioaktív szerkezetet foglaltak le egy debreceni gyárban

Radioaktív kobaltrudakat foglalt le az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) egy egészségügyi eszközöket gyártó cég bezárt üzemében.

A 24.hu szerint egy nagyjából 50 darab nukleáris töltetet tartalmazó szerkezetet szállítottak el rendőrségi biztosítás mellett a Dispomedicor Zrt. debreceni telephelyéről amiatt, hogy a cég felszámolója nem tartotta be a nukleáris eszköz fenntartásának szabályait.

A Dispomedicor a koronavírus első hulláma idején még egyike volt annak a körülbelül 140-150 vállalatnak, amelyet a kormány – a járványhelyzet miatt – stratégiai fontosságúnak nyilvánított. De ez sem volt elég ahhoz, hogy elkerüljék a csődöt és felszámolást. A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. emberei 2020 nyarán vették át az üzem irányítását, majd azonnal leállították a termelést és elbocsátották a dolgozókat.

A vállalat eszközparkjához tartozott az a kanadai gyártmányú, radioaktív besugárzó berendezés is, amelyet több mint negyven éven keresztül használtak problémamentesen az egészségügyben, főként a kórházi műtőkben végzett sterilizálására. A nukleáris elven működő berendezés még több évig rendelkezett a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel.

Az OAH azonban – egy helyszíni szemle után – márciusban úgy döntött, hogy visszavonja az engedélyeket és elkobozza a sugárforrásokat, mert a cég felszámolója megsértette a radioaktív eszköz működtetésére vonatkozó kötelezettségeit. A hatósági határozat szerint a felszámoló arra hivatkozott, hogy pénzhiány miatt nem tudja fizetni a fűtés- és a villanyszámlát, így az előírásoknak megfelelő körülményeket sem tudja biztosítani a radioaktív berendezés biztonságos állagmegőrzéséhez. A hivatal erre válaszolva közölte, hogy az elkobzott töltetek radioaktívhulladék-tárolóban történő elhelyezése miatt a szállítás és a lefoglalás összes költsége az ügyfelet terheli, a fizetési kötelezettséget pedig a felszámolási eljárás keretében érvényesítik.

Nagy Antal, a Dispomedicor Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója a 24.hu-nak azt mondta az esetről, hogy a koronavírus-járvány idején nonszensz egy ilyen berendezés leszerelése. Szerinte a felszámoló meg sem kísérelte a berendezést bérbe adni, jóllehet a sterilizáló üzem rentábilisan működhetett volna. Hozzátette: szerinte a felszámoló célja a felszámolási egyezség megakadályozása volt, ehhez pedig szükséges volt a fertőtlenítési célú berendezés leállítása és a töltet elszállítása.

A felszámolási iratokból az is kiderült, hogy a berendezés működtetésére legalább egy, nukleáris technológiákban évtizedes tapasztalatokkal rendelkező vállalat már be is jelentkezett