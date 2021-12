Utolsó útjára kísértük kollégánkat, Reim Károlyt

Ma délben a tatabányai Újtelepi temetőben végleg elbúcsúztunk kollégánktól, Reim Károlytól.

Az Index szerkesztőségének nevében barátja, Balázsi Levente mondott beszédet a szertartáson:

Kreatív ember volt, rengeteg ötlettel, tervvel, elképzeléssel. Nem vezérelte semmilyen rosszindulat vagy hátsó szándék, éppen emiatt rettentő könnyű volt őt szeretni. Ahogy most is beszélek róla, minden egyes mondat után bevillan a kép, ahogy széles mosollyal megáll előttem, egy nagy öleléssel üdvözöl. Hiányzik az ölelése, a mosolya, a jó tanácsai, az ötletei, és az is, hogy felhívjuk egymást, és megbeszéljük, kivel mi történt aznap. Csak az emlékek maradtak immár, de ezek annyira különlegesek, és olyan nagy hatást gyakoroltak rám, hogy sosem leszek képesek elfelejteni őket.