Elkeseredett hangvételű bejegyzést tett közzé Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezetője közösségi oldalán. Azt írja: a BKK-t nem érdeklik a saját jegybevételei. A kijelentést azzal indokolta, hogy a napokban megkezdett jegy és bérletkiadó automaták leszerelése, tehát az értékesítési csatornák szűkítése bevételkiesést fog eredményezni a közlekedési társaságnak.

A BKK és ezáltal a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés révén.

– jelentette ki a BKF vezérigazgatója.

Amint arról december elején beszámoltunk, az automata leszerelések összesen 17 kerületet érintenek, és üzemeltetési költség megtakarítást várnak e döntéstől.

A közlekedéspolitikai szakember most arra emlékeztetett, hogy idén is még ezek az automaták szedik be a BKK bevételeinek több mint 55 százalékát, több tízmilliárd forintot. Úgy látja, nem igaz, hogy az új mobilapplikáció rövid távon kiszorítaná a automatákat, azok egymás mellett is képesek fejlődni, döntően a személyes jegyértékesítés rovására. A jegyautomaták leszerelését célzó döntés helyességét Európa (Budapesttel összemérhető) nagyvárosainak tapasztalatai sem igazolják vissza, Varsóban kétszer annyi, Berlinben és Bécsben háromszor annyi automata működik, mint amennyi Budapesten eddig volt.

A mai napon Fürjes Balázs államtitkár levelet írt a BKV vezérigazgatójának, Walter Katalinnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek azt kérve, hogy ne csökkentsék a jegyértékesítő automaták számát, mert véleménye szerint nem helyes, ha a leszerelésekben testet öltő "népneveléssel" próbálják az utasokat a mobil applikáción keresztüli jegyvásárlás felé terelni.

Vitézy Dávid a Széll Kálmán téri leszerelések látványa kapcsán azt is megjegyzi, hogy a metróépület felújításakor az automaták elhelyezése is része volt az építészeti koncepciónak, most a helyükön tátongó űr esztétikai kérdéseket is felvet. A megüresedő fülkék a mém gyártók érdeklődését már fel is keltették.

