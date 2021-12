A BKV-nak becslése sincs arról, hogy mennyibe fog kerülni az orosz metrókocsik felújítása, de azt mondták, hogy „az intézkedési terv végrehajtása jól halad”.

Karácsony Gergely majdnem két éve rendelte meg a metrókocsik beszerzésének jogi, műszaki és gazdasági felülvizsgálatát, miután a BKV elismerte, hogy a „felújított” szerelvények padlólemezei erősen rozsdásodnak. A főpolgármester eredetileg két hónapot adott a feladat elvégzésére, de ennyi idő alatt még csak a felülvizsgálatot elvégző céget sem sikerült végül kiválasztani.

Végül a BME Viking Zrt. állította össze a jelentést, amelyet aztán még több hónapig „finomítottak” az elkészítés után is. Összesen 18 sorozathibára derült fény, a hibákat a nem megfelelő anyagok használatának, az ügyetlen technikai megoldásoknak, az orosz szabványoknak, az elavult technológiai megoldásoknak és a gondatlan kivitelezésnek tulajdonították.

E hibák javítására vonatkozó tervet idén márciusban fogadták el. A BKV most azt közölte, hogy a hibák közel felét (elméletben) javították, a továbbiak egy részének javítása pedig folyamatban van. A válaszukból viszont az derült ki, hogy a gyakorlatban a 222 érintett kocsiból eddig csak kettőn végezték el a próbajavításokat, további tíz kocsit pedig most javítanak. A javítások várható összköltségéről azt mondták: egyelőre „nincs ilyen becslésük, és nem is lehet”.

A BKV közleménye arra is rávilágított, hogy még nem egyértelmű az sem, ki fizeti majd a szerelvények klimatizálásának árát. Meghirdettek ugyan erre egy feltételes tendert, amely most „végleges ajánlatok beadását megelőző tárgyalási szakaszban van”, de a beszerelés milliárdokat felemésztő költségét a Metrowagonmash Nyrt.-től (MWM) kiperelni remélt kötbérből fizetnék ki. Ennek a pénznek a megszerzésére viszont – a per jelenlegi állása fényében – kevés esély van.

(via Népszava)

(Borítókép: A Budapesti Közlekedési Központ – BKK – hármas metróvonalának egyik szerelvénye 2019. március 30-án. Fotó: Jászai Csaba / MTI)